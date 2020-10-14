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İlk günkü gibi taze kalsın: Közlenmiş patlıcan nasıl saklanır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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En sevilen yaz sebzelerinden olan patlıcanın her hali afiyetle tüketiliyor. Özellikle közlenmiş patlıcan, hem lezzeti hem de kalorisiz oluşuyla en sık tercih edilen haline geliyor. Kış aylarında da tazecik, tadı yerinde közlenmiş patlıcan yemek istiyorsanız bu püf noktalarını mutlaka not edin.

İlk günkü gibi taze kalsın: Közlenmiş patlıcan nasıl saklanır?

Kış aylarında lezzetli bir közlenmiş patlıcan salatası hazırlamak için geç kalmadan birkaç gün içinde vereceğimiz bu tarifi hemen uygulamalısınız! Taze patlıcanları kış günlerinde tüketmek isteyenler için közlenmiş patlıcanı saklama yöntemlerinden bahsedeceğiz, buyursunlar.

Közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun ve sap kısımlarını kesin. Patlıcanları kaba yerleştirin. Üzerine birkaç adet soyulmuş sarımsak ilave edin. Kavanozun ağız kısmından 2 parmak boşluk bırakın. Son olarak o boşluğu zeytinyağı ile doldurun. Kavanozun ağzını sıkı bir şekilde kapatın. Kabı ters çevirin, herhangi bir sızma var mı yok mu kontrol edin.

İKİNCİ YÖNTEM

Patlıcanları iyi bir şekilde közleyin. Ardından kabuklarını soyun. Közlenmiş patlıcanı didikleyin. Sonrasında buzdolabı poşetini yerleştirin ve ağzını sıkı bir şekilde bağlayın. Buzlukta bu poşeti 2 ay saklayabilirsiniz.

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