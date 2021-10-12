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İlk Katar bileti Almanya'nın

12.10.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

İlk Katar bileti Almanya'nın

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8. haftasının ilk günündeki maçlar tamamlandı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma oynandı.

G Grubu'nda yer alan Türkiye, geriye düştüğü Letonya deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer mücadelelerde Hollanda, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Norveç ise seyircisi önünde oynadığı Karadağ müsabakasını 2-0 kazandı.

Puanını 19'a çıkaran Hollanda liderliğini sürdürdü. 17 puan toplayan Norveç 2'nci, 15 puanlı Türkiye ise 3. sırada yer aldı.

ALMANYA BİLETİNİ ALDI

J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Romanya'nın (13 puan) 8 puan önünde ilk sırada yer alan Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER

Trabzonspor forması giyen Slovak futbolcu Hamsik, Hırvatistan'a konuk oldukları H Grubu maçının 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Mücadele 2-2 sonuçlandı.

Salı günü A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 maç yapılacak.

  1. hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Belarus-Çekya: 0-2

Estonya-Galler: 0-1

G Grubu

Letonya-Türkiye: 1-2

Hollanda-Cebelitarık: 6-0

Norveç-Karadağ: 2-0

H Grubu

Hırvatistan-Slovakya: 2-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Malta: 2-2

Slovenya-Rusya: 1-2

J Grubu

İzlanda-Lihtenştayn: 4-0

Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4

Romanya-Ermenistan: 1-0

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı
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