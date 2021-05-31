Anadolu Efes Başantreönür Ergin Ataman, THY EuroLeague'de şampiyon olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

TÜRKÇE KONUŞTU

Karşılaşma sonrası ilk olarak Türkçe konuşacağını belirten Ergin Ataman "Ciddi değilim. Türkçe konuşacağım. Tüm Türkiye bizi izliyor. Bu kupa size armağan olsun! Kazanacağız dedik aldık bu kupayı!" dedi.

Sözlerine devam eden Ergin Ataman "Yapabileceğimizi biliyorduk. Ritmimizi bulduk. Shane Larkin, en iyi oyunculardan biri. Micic ile birlikte onun maçıydı. Herkese tebrikler ama Larkin, yarı finalde iyi oynayamadı ama finalde Micic ile birlikte maçı kazandı. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

GÖNDERME YAPTI

Tarihi zafer sonrası sözlerine devam eden Ergin Ataman, "Benim kazanıp, kazanmamam önemli değil. Bu takım çok hak etti. Geçen sezon iptal edildi. Kupayı da alırken Bertemou'ya söyledim. Bu iki kupa yerine geçer. Türk halkı buraya gelemedi. Bize vize sorunları çıkardılar ama kupayı onlara armağan ediyorum. Almanya'daki ve Türkiye'deki vatandaşlarımıza armağan olsun." dedi.

"GECELERİ UYUMADI, TAKIMLA GEZDİ"

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'la ilgili konuşan Ergin Ataman, "Allah yardım etti ve sözümüzü tuttuk. Barcelona çok iyi bir takım, sezonu lider tamamladı. Ancak elimizden geleni yaptık. Tuncay Özilhan Bey de çok yatırımlar yaptı, armağan olsun. Biz bir aile gibi olduk. Baba-oğul, abi-kardeş ilişkimiz var. Birbirimize saygımız var. Maçtan sonra başkana 'Nihayet aldık' dedim. Bir haftadır bizle, çok heyecanlıydı. Geceleri uyumadı, takımla gezdi. Türkiye için mutluyum ama Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes grubu için mutluyum." açıklamasını yaptı.

ALMANYA'YA GÖNDERME!

Ergin Ataman vize sorunu çıkartan Almanya'ya da gönderme yaparak, "Kupayı alıp Türkiye'ye götüreceğiz. Sadece oğlum buraya geldi, kızlarıma vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz." dedi.

İlk kez bir Türk başantrenör, EuroLeague şampiyonu oldu; Ergin Ataman.

