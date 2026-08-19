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İlk maçına çıkan Lukaku'dan maç sonu itiraf! Şaşkına döndü...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Lyon karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Belçikalı yıldız, maç sonrası taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle söz ederken sezonla ilgili umutlu mesajlar verdi.

İlk maçına çıkan Lukaku'dan maç sonu itiraf! Şaşkına döndü...
Cevdet Berker İşleyen
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahne aldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Belçikalı golcü, 82. dakikada Vedat Muriqi'nin yerine oyuna dahil oldu. Kısa süre sahada kalan Lukaku, mücadele sonrasında Fenerbahçe taraftarlarının yarattığı atmosferden övgüyle söz etti.

"KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ AMBİYANS"

İlk maçına çıkan Lukaku dan maç sonu itiraf! Şaşkına döndü... 1

İlk kez Fenerbahçe taraftarlarının önünde mücadele eden Lukaku, tribünlerin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lukaku, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı." dedi.

Karşılaşmanın sonucundan memnun olmadığını belirten yıldız futbolcu, takımının daha iyi oynadığını düşündüğünü söyledi.

Lukaku, "Sonuç üzücü. Daha güçlü bir oyun sergileyen bizdik. İlk yarıda kalemizde ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

LUKAKU'YA BÜYÜK DESTEK

İlk maçına çıkan Lukaku dan maç sonu itiraf! Şaşkına döndü... 2

Fenerbahçe formasını ilk kez giyen Lukaku, oyuna girdiği sırada tribünlerden aldığı desteğin kendisini oldukça etkilediğini belirtti. Belçikalı futbolcu, taraftarların adını söylemesinin kendisi için özel bir an olduğunu ifade etti.

Yıldız golcü, "Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel." şeklinde konuştu.

"BERABER İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İlk maçına çıkan Lukaku dan maç sonu itiraf! Şaşkına döndü... 3

Fenerbahçe taraftarını daha önce de tanıdığını söyleyen Lukaku, sarı-lacivertli tribünlerin önünde forma giymenin kendisi için büyük bir keyif olduğunu vurguladı.

Lukaku, "Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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