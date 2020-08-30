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İlk mezunlarını veren Şehit Fatih Kalu’dan YKS’de büyük başarı

MANİSA HABERLERİ  | 30.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

Bu yıl ilk mezunlarını veren Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, YKS’de büyük bir başarıya imza atarak adından yine bahsettirdi.Manisa’daki sayılı proje okulları arasında yer alan, 2016 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan, Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bu yıl ilk mezunlarını verdi ve 2020 YKS’de büyük bir başarıya imza attı.Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Rifat Türkarslan, “TÜBİTAK Proje Yarışmalarında elde edilen dereceler, sosyal, kültürel, mesleki alandaki başarılarına akademik başarıyı da ekleyen Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, alanında uzman öğretmen kadrosu ve gelişmiş fiziki donanımıyla Manisa’da eğitimde bir marka değer olarak yerini almaya başladı.” dedi.Okul Müdürü Rifat Türkarslan okul birincisi Zeynep Aydemir’e plaket takdim ederken, Aydemir’in Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandığı öğrenildi.

Bu yıl ilk mezunlarını veren Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, YKS’de büyük bir başarıya imza atarak adından yine bahsettirdi.
Manisa’daki sayılı proje okulları arasında yer alan, 2016 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan, Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bu yıl ilk mezunlarını verdi ve 2020 YKS’de büyük bir başarıya imza attı.
Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Rifat Türkarslan, “TÜBİTAK Proje Yarışmalarında elde edilen dereceler, sosyal, kültürel, mesleki alandaki başarılarına akademik başarıyı da ekleyen Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, alanında uzman öğretmen kadrosu ve gelişmiş fiziki donanımıyla Manisa’da eğitimde bir marka değer olarak yerini almaya başladı.” dedi.
Okul Müdürü Rifat Türkarslan okul birincisi Zeynep Aydemir’e plaket takdim ederken, Aydemir’in Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandığı öğrenildi.

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Canan Eczanesi
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Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Hisar Eczanesi
Akhisar
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