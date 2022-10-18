İlk Muhtarlar Evi yarın başkentte açılacak

İçişleri Bakanlığınca Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaptırılan ilk Muhtarlar Evi, 81 ilden başkente gelen muhtarların konaklama ihtiyacını karşılayacak.

Muhtarlar Evi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete açılacak.

Ülke genelindeki 50 bini aşkın muhtarın faydalanabileceği Muhtarlar Evi, 2 bodrum kat, zemin kat, 4 yatak katı, restoran katı ve teras olmak üzere 9 kattan oluşuyor.

Tesisin bodrum katlarında mescit, otopark ve depolar, zeminde resepsiyon, lobi, kafe ve idari birimler yer alıyor.

Başkente gelen muhtarların konaklama ihtiyacını karşılayacak tesiste, süit oda, 4 aile odası ve 30 standart oda olmak üzere 35 oda bulunuyor. Tesisin 5'inci katında ise mutfak ve 50 kişilik kahvaltı salonu yer alıyor.

