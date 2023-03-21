İlk sahur ne zaman? Ramazan ayı ilk sahur saati kaçta, hangi gün? İşte 2023 sahur vakti

İlk sahurun ne zaman olduğu merak ediliyor. Ramazan ayı orucu için geri sayım başladı. Farz olan oruç ibadeti on bir ayın sultanı sürecince yerine getirilecek. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ramazan ayı bu sene 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve ilk oruç tutulacak. İşte ilk sahur saatleri ve merak edilenler

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihte ilk orucu tutacaklar. İlk sahura ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak.

İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul’da ilk sahur saati 05:31, Ankara’da ilk sahur saati 05:17, İzmir’de 05:42 olacak.

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Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Alimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

