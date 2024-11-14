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İlk testler yapıldı bile... Futbola yepyeni sistem! 'VAR'ın ardından şimdi de 'FVS' geliyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.11.2024 07:33
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FIFA, futbolda adaletsiz ve yanlış kararların önüne geçebilmek adına çalışmalarını sürdürürken VAR'ın ardından yepyeni bir teknolojiye imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre, FIFA, Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

İlk testler yapıldı bile... Futbola yepyeni sistem! 'VAR'ın ardından şimdi de 'FVS' geliyor

Günden güne değişen modern futbolda yanlış karar ve haksızlıkları önleyebilmek adına çalışmalar sürerken FIFA, VAR sistemine alternatif olarak yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre; FIFA, Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi düşünüyor.

HOCALAR İTİRAZ EDEBİLECEK

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Bu sistemde teknik direktörler hakemin kararını beğenmemesi halinde itirazda bulunabilecek. Hakem, VAR uyarısı olmamasına rağmen itirazı dikkate alıp pozisyonu monitörde inceleyecek ve verdiği kararı yeniden değerlendirecek.

EN AZ 2 KEZ...

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Bu sistemin uygulamaya konulması halinde teknik direktörler, yanlış olduğunu düşündükleri hakem kararlarına maç başına en az iki kez itiraz edebilecek.

İLK TESTLERİ YAPILDI

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Bu sistem ilk kez Kolombiya'da bu yaz düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim'de yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında uygulandı. FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina konuyla ilgiyaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde beklenmedik bir şey fark etmedik." ifadelerini kullandı.

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Hakem FIFA VAR son dakika futbol
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