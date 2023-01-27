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İlk yarı bitti, soyunma odasında şoke oldular! Adana'da akılalmaz hırsızlık...

27.01.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, TFF 18 Yaş Altı Gençler Ligi'nde oynanan maç sırasında, Çukurova Press Havuzlubahçe Spor Kulübü futbolcularının soyunma odasındaki telefon ve montları dahil birçok eşyası çalındı. Maçı rakibine karşı 6-1 kazanan takımın teknik direktörü Nevzat Karabulut, 40 yıllık futbol hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek "Galibiyet sevincimiz kursağımızda kaldı" dedi.

İlk yarı bitti, soyunma odasında şoke oldular! Adana'da akılalmaz hırsızlık...

TFF 18 Yaş Altı Gençler Ligi'nde Çukurova Press Havuzlubahçe ile Suluca Gençlik Kulübü'nün karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısının sona ermesiyle birlikte futbolcuların telefon ve montları dahil birçok eşyasının çalındığı ortaya çıktı.

Olay, 25 Ocak tarihinde Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Muharrem Gülergin Stadı'nda meydana geldi.

Çukurova Press Havuzlubahçe takımı sporcuları, odadaki bazı eşyalarının olmadığını fark etti. Takım yetkilileri ise durumu polise bildirdi.

Adrese gelen ekipler, çevredeki kameraları inceleyip, futbolcuların cep telefonları, kol saatleri, mont ve ayakkabılarının çalındığını tespit etti. Polis, kaçan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Çukurova Press Havuzlubahçe, maçı 6-1 kazandı.

'GALİBİYET SEVİNCİMİZ, KURSAĞIMIZDA KALDI'

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Çukurova Press Havuzlubahçe'nin teknik direktörü Nevzat Karabulut, hırsızların soyunma odasına kapıyı kırarak değil anahtarla girdiğini söyledi. Karabulut, 40 yıldır futbol hayatında olduğunu, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirtti. Şaşkın ve üzgün olduklarını kaydeden Karabulut, "Maç yaparken soyulduk. Gerçekten ilginç bir olay. Futbol sahasında bunun yaşanması çok trajikomik. Devre arasında öndeyiz. Mutlu bir şekilde soyunma odasına girerken üzücü bir durumla karşılaşıyoruz. Oyuncularımızın cep telefonları, montları, saatleri, paraları çalınmış. Bir gencin bu koşullarda bu eşyalara sahip olması kolay değil. Dilerim hırsızlar en yakın zamanda yakalanır. Ligde şampiyonluğa oynayan bir takımız. Galibiyet sevincimiz kursağımızda kaldı." dedi.

HIRSIZLAR, FUTBOLCUNUN TOPLU TAŞIMA BİNİŞ KARTINI KULLANMIŞ

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Takımın futbolcularından Furkan Noyan (17), Adana'nın en güvenilir sahalarından birinde bu olayın yaşanmasının çok üzdüğünü vurgulayıp, hırsızların yakalanmasını istediğini söyledi. Futbolcu Arda Karaytu (17) ise kıyafetiyle toplu taşıma biniş kartının çalındığını, kartının daha sonra hırsızlar tarafından kullanıldığını, yetersiz bakiye olduğu için kendisine bildirim geldiğini belirtti. Hırsızların yakalanacağına inandığını dile getiren Karaytu, üzgün olduğunu belirtti.

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