İlkadım Vefa Timi halkın hizmetinde

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu evden çıkamayan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve korona virüsünden dolayı evlerinde izolasyonda olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında sokağa çıkama yasağı öncesi 7 gün 24 saat prensibi ile ilçe halkının hizmet veriyor.

Korona virüsünden etkilenen İlkadımlı vatandaşların ekmek, maaş, gıda, ilaç gibi yaşam için gerekli olan her türlü talebinin karşılanması için canla, başla mücadele eden İlkadım Belediyesi Vefa Timi bugüne kadar çok sayıda ihtiyacın karşılanmasına ön ayak oldu. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan Vefa Timi vatandaşlardan gelen talepleri tek tek not alarak en erken zamanda talebin karşılanması için belediye tarafından görevlendirilen ekiplere yönlendirmelerde bulunuyor.

“Zor dönemden kurtulmak için vatandaşlarımıza güç veriyoruz”

Korona virüsüne yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte her alanda korona virüsü ile büyük bir mücadele veriyoruz. İlkadım Belediyesi olarak devletin şefkat elini her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. 444 0 55 01- 0505 178 55 01 numaralı Çözüm Merkezimize gelen talepler İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlkadım Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her zaman yanındayız. Bu zor süreci birlikte aşacağız ve evimizde kalarak, en kısa süreç içerisinde sağlıklı güzel günler bizlerle birlikte olacak” dedi.