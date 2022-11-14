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İlkadım’da ‘büyükler kreşi’ kapılarını açmaya hazırlanıyor

14.11.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun İlkadım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, ’büyükler kreşi’ olarak tanımlanan ‘Ata Ocağı’nın çalışmalarında sona gelindi.

İlkadım’da ‘büyükler kreşi’ kapılarını açmaya hazırlanıyor

İlkadım Belediyesi’nin geçmiş ile gelecek kuşaklar arasında bilgi ve tecrübelerini ailelerine aktaran yaşlılar için hazırlanan büyükler kreşi olarak tanımlanan ‘Ata Ocağı’nın yapımında sona gelindi. Yüzde 90 tamamlanan bina, yeni yılda faaliyete girecek.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yapımında sona gelinen binanın 2023 yılı itibariyle hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. Türkiye’de tek olacak projenin ilçedeki büyüklere destek olacağını söyleyen Başkan Demirtaş, “Yaş farkından dolayı iletişimde sıkıntılar yaşayan yaşlılarımız için sabah kalktığında kendi akranıyla beraber olabileceği sohbet edebileceği, hobi bahçeleri olan akşam da evine dönebileceği sosyal donatıları olan mekânda günün stresini üzerlerinden atacakları yapıda bir araya getireceğiz” diye konuştu.

Huzurevlerinden farklı bir alan olacağını belirten Başkan Demirtaş, “Yaşlı büyüklerimize sosyal hayatın içerisinde ailelerinden kopmadan farklı yaşam alanlarında hoşça vakit geçirebileceği bir ortam sağlayacağız. Bu noktada ilçemiz sınırları içinde şehir merkezine yakın ulaşım sorununun olmadığı doğa ile yeşilin bir arada olacağı projemizi 2023 yılı itibariyle hizmete açacağız. Artık son rötuşları yapıyoruz. Yüzde 90’ı ekseriyetle bitmiş durumda. Mobilya ve iç tefrişatı, içerideki bazı eksik ve aksakları tamamlayıp bir açılış planlıyoruz” dedi.

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