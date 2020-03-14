İlkadım’da ‘korona virüsü’ tedbirleri

İlkadım Belediyesi, korona virüsüne karşı dizi tedbiri hayata geçirdi. Belediye binasına gelenler için dezenfekte jelleri giriş kapılarına konulurken, virüsten korunma yöntemleri hakkında da vatandaş bilgilendiriliyor.

Belediye giriş kapılarında korona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştıran İlkadım Belediyesi hem hizmet almak için gelen vatandaşlara hem de çalışan personelin ortak kullanım alanlarını, halka hizmet veren otobüs ve kamu araçlarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile hamile olan kadınlara evde çalışma imkânı sunulan İlkadım Belediyesi’nde, olası gelişmelere karşı kriz ekibi de oluşturuldu.

“Uyarıları dikkate alıp tedbiri elden bırakmıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Gerekli tedbirleri almamız durumunda hiçbir virüsten korkmamıza gerek yok. Şu an şehrimiz için endişe edecek bir durum yok. Vatandaşlardan talebimiz, temizlik kurallarına uymaları ve yetkililerden gelen uyarıları dikkate almalarıdır” dedi.