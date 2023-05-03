İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen "İlkadım’dan Gazişehire Bilim Yolculuğu" adlı projenin açılışı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirildi. Şenlik stantlarında bilimle buluşan öğrenciler yapılan etkinliklerle eğlenceli saatler geçirdi. 3 gün sürecek bilim şenliğinde binlerce öğrenci ağırlanacak.

Protokol üyeleri, proje ekibinde görev alan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı personelleri ayrı ayrı tebrik ederken, şenliğin açılışına Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Can Ekmen, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Nurdağı İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Tankız, Şube Müdürü Süleyman Sancak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

