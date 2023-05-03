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İlkadım’dan Gazişehire Bilim Yolculuğu

03.05.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün afet bölgesi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hayata geçirdiği "İlkadım’dan Gazişehire Bilim Yolculuğu Projesi" büyük beğeni topladı.

İlkadım’dan Gazişehire Bilim Yolculuğu

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen "İlkadım’dan Gazişehire Bilim Yolculuğu" adlı projenin açılışı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirildi. Şenlik stantlarında bilimle buluşan öğrenciler yapılan etkinliklerle eğlenceli saatler geçirdi. 3 gün sürecek bilim şenliğinde binlerce öğrenci ağırlanacak.

Protokol üyeleri, proje ekibinde görev alan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı personelleri ayrı ayrı tebrik ederken, şenliğin açılışına Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Can Ekmen, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Nurdağı İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Tankız, Şube Müdürü Süleyman Sancak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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