İlkay Gündoğan final maçında tarihe geçti! 13. saniyede golünü attı, Manchester United oyuncuları dondu kaldı

İngiltere FA Cup'ta heyecan final mücadelesi ile sürdü. Final karşılaşmasında Manchester United, Brighton'ı penaltılarda mağlup ederek finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu. Manchester United ve Manchester City, 152 yıllık turnuva tarihinde ilk kez finalde karşı karşıya geldi.

13. SANİYEDE GOL

Dev finale İlkay Gündoğan damga vururken, başlama düdüğünün çalmasından yalnızca 13 saniye sonra golünü kaydetmeyi başardı. Santranın ardından De Bruyne'nin pasında topla buluşan İlkay Gündoğan muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

TARİHE GEÇTİ

Manchester United cephesi bu golle adeta donup kalırken, İlkay Gündoğan FA Cup finali tarihinin en hızlı golünü atan isim olarak bir ilki başardı.

