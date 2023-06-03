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  4. İlkay Gündoğan final maçında tarihe geçti! 13. saniyede golünü attı, Manchester United oyuncuları dondu kaldı

İlkay Gündoğan final maçında tarihe geçti! 13. saniyede golünü attı, Manchester United oyuncuları dondu kaldı

03.06.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere FA Cup finalinde karşılaşan Manchester United-Manchester City mücadelesinde tarihe geçen bir an yaşandı. İlkay Gündoğan karşılaşmanın henüz 13. saniyesinde rakip fileleri havalandırırken herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan final maçında tarihe geçti! 13. saniyede golünü attı, Manchester United oyuncuları dondu kaldı
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere FA Cup'ta heyecan final mücadelesi ile sürdü. Final karşılaşmasında Manchester United, Brighton'ı penaltılarda mağlup ederek finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu. Manchester United ve Manchester City, 152 yıllık turnuva tarihinde ilk kez finalde karşı karşıya geldi.

13. SANİYEDE GOL

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Dev finale İlkay Gündoğan damga vururken, başlama düdüğünün çalmasından yalnızca 13 saniye sonra golünü kaydetmeyi başardı. Santranın ardından De Bruyne'nin pasında topla buluşan İlkay Gündoğan muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

TARİHE GEÇTİ

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Manchester United cephesi bu golle adeta donup kalırken, İlkay Gündoğan FA Cup finali tarihinin en hızlı golünü atan isim olarak bir ilki başardı.

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