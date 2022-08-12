İlkay Gündoğan için ortaya atılan iddia tepki çekiyor! Çıplak fotoğrafları...

Manchester City'de başarılı oyuncusu lkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan kır düğünü ile dünya evine girmişti. Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan'ın düğününe de ilgi yoğun oldu. Sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de de gündem olan bu düğünün ardından ortaya ilginç bir fotoğraf atıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ ÜZERİNDEN VURMAYA ÇALIŞTILAR

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden olan DailyStar, İlkay Gündoğan'ın eski sevgilisi Sıla Şahin'in bir dönem çıplak pozlar verdiğini ifade etti. Muhafazakar olmasına rağmen böyle biriyle birlikte olmasını eleştiren gazete, İlkay Gündoğan için manşetleri süsledi.



