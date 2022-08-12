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İlkay Gündoğan için ortaya atılan iddia tepki çekiyor! Çıplak fotoğrafları...

12.08.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz futbolunda önemli bir yeri olan İlkay Gündoğan için İngiltere'de ilginç bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Sara Arfaoui ile birlikte Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dünya evine giren yıldız oyuncu için beklenmedik bir olay ortaya atıldı.

İlkay Gündoğan için ortaya atılan iddia tepki çekiyor! Çıplak fotoğrafları...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City'de başarılı oyuncusu lkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan kır düğünü ile dünya evine girmişti. Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan'ın düğününe de ilgi yoğun oldu. Sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de de gündem olan bu düğünün ardından ortaya ilginç bir fotoğraf atıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ ÜZERİNDEN VURMAYA ÇALIŞTILAR

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İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden olan DailyStar, İlkay Gündoğan'ın eski sevgilisi Sıla Şahin'in bir dönem çıplak pozlar verdiğini ifade etti. Muhafazakar olmasına rağmen böyle biriyle birlikte olmasını eleştiren gazete, İlkay Gündoğan için manşetleri süsledi.


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Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan manchester city
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