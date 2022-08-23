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İlkbahar eş anlamlısı nedir? İlkbaharın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

22.08.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkbahar, herkesin konuşurken sıklıkla kullandığı kelimelerden birisidir. Birden fazla eş anlamlı kelimesi olan ilkbaharın, kendisi gibi en sık kullanılan eş anlamlı kelimesi bahardır. Bahar kelimesi de cümle de ilkbahar ile aynı anlamı ifade eder.

İlkbahar eş anlamlısı nedir? İlkbaharın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İlkbahar mart, nisan ve mayıs aylarından oluşur. Yılın dört mevsiminden birisidir. Konuşurken sürekli kullandığımız bu kelime hem bulunduğumuz mevsim koşullarını hem de zamanı ifade ediyor. İlkbahar kelimesinin anlamı ve eş anlamlı kelimesi sıklıkla araştırılıyor. İlkbaharın eş anlamlısı olan kelimeler, "bahar" ve "ilkyaz"dır. Bahar kelimesi, ilkbahar gibi sıklıkla kullanılan bir kelimedir. İlkyaz kelimesi daha az kullanılsa da cümlede ilkbahar ile aynı anlamı ifade eder.

İlkbahar ne demek?

Dilimizdeki anlamı bilinmeyen ya da ilk defa karşılaşılan kelimelerin anlamı, Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde aranır. İlkbahar kelimesinin TDK’ye göre anlamının ne olduğu da sık sık araştırılıyor. İlkbahar kelimesinin etimolojisine baktığımızda, Türkçe "ilk" kelimesiyle Farsça "behār" kelimesinin birleşmesiyle oluşur. TDK’de ilkbahar kelimesinin anlamı, "Kuzey yarım kürede mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan, 21 Mart-22 Haziran arası zaman aralığı, bahar, erken bahar, evvel bahar, ilkyaz." olarak yer alır. Mart ayında başlayan bahar mevsim, mayıs-haziran sonunda yerini yaz mevsimine bırakır.

İlkbaharın eş anlamlıları nelerdir?

Okunuş ve yazım bakımından farklı ancak anlamca birbirinin aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine kullanılır. İlkbahar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Kullanım olarak yaygın kelimeler olduğu gibi daha nadir kullanılan eş anlamlıları bulunuyor. İlkbahar eş anlamlısı olan kelimeler yazımı birbirinden farklı ancak anlamı aynıdır. İlkbahar kelimesinin eş anlamı olan sözcükler ise şu şekildedir:

  • Bahar
  • Nevbahar
  • Yaygaru
  • İlkyaz

İlkbaharın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İlkbahar kelimesi sık sık kullandığımız kelimeler içinde yer alır. İlkbaharın eş anlamlıları ile örnek cümleler, kelimenin anlamının tam olarak anlaşılmasını sağlar.

  • Gördüğün en güzel ilkbahar manzarasıydı.
  • Görüşmemiz güzel bir bahar gününe denk geldi.
  • Yüreğinde çiçekler açmaya başlıyorsa, mevsimlerden ilkyazdır.
  • İlkbaharın gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.
  • İlkbahar gelmesiyle birlikte kırlarda piknik yapmaya başlarız.
  • İlkbahar birçok insanın en sevdiği mevsimlerden biridir.
  • Baharın gelmesiyle hayallerimde renklenmeye başlıyor.
  • İlkbahar dendiğinde aklıma hep uçurtmalar geliyor.
  • Yaygaru, yaza doğru giden zamandır.

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