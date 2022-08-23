İlk eş anlamlısı nedir? İlkin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İlk sözcüğü sözlükte, zaman, sıra, konum, yer gibi pek çok bakımda önce gelen anlamıyla yer alır. Kronolojik olarak diğerlerine göre daha önce gerçekleşen olaylar ilk olarak da ifade edebiliriz. Örnek olarak Orta Çağ’dan önce İlk Çağ geldiği için bu şekilde adlandırılmıştır. İlk kelimesinin de eş anlamlı kelimeleri mevcuttur. Peki, ilk kelimesinin eş anlamlı nedir? İlk kelimesinin eş anlamlıları: Önce, birinci, evvel ve başlangıç kelimeleri, ilkin eş anlamlısı sözcüklerdir.

İlk ne demek?

İlk kelimesi TDK’de "1. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı. 2. Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni. 3. Birinci olarak, en başta" anlamlarında kullanılır. Eski Türkçede Orhun Yazıtları'nda "ilki" olarak rastlarız. İlki kelimesi daha sonra zaman içerisinde -i harfinin düşmesiyle "ilk" hâlini almıştır.

İlk kelimesi, "birinci olarak, en başta olan" anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir durumda en önde olan, önce gelen olarak da ifade edilir. Zamanlamada, sıralamada, yer ve önem açısından ötekilerden önce gelen, ilk kelimesinin karşıtı son sözcüğüdür. İlk eş anlamlısı olarak şu kelimeleri sıralayabiliriz:

Birinci

Önce

Evvel

Başlangıç

İlk sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler başta okul yılları olmak üzere hayatımız boyunca sıkça karşımıza çıkar. Sık kullandığımız bir kelime olan ilk, birden fazla eş anlamlı kelimeye sahip olan bir sözcüktür.

İlk kelimesinin eş anlamlı kelimelerini de sıkça kullanıyoruz. Bu eş anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullanabiliriz ve aynı anlamı ifade eder. İlk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Birinci

Önce

Evvel

Başlangıç

İlkin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İlk kelimesi cümle içinde en sık karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Birden fazla eş anlamlı kelime, ilk yerine kullanılabilir. İlk kelimesinin eş anlamı olan kelimeler içinden "birinci" kelimesi en sık karşılaştığımız ve kullandığımızdır. Eş anlamlı kelimeleri daha iyi öğrenebilmek için cümle içi kullanımlarına bakmamız gerekir. İlkin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir, inceleyelim: