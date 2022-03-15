İlkbahar karı Yalnızçam pistlerindeki mesaiyi artırdı

GÜNAY NUH - İlkbaharın ilk haftalarında da yoğun kar alan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayakseverlerin konforlu kayak yapabilmeleri için pistlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Paletli kar aracı operatörü olan Kemal Aydemir, kayakçıların güvenliği için pistleri düzeltmek amacıyla yoğun çaba harcıyor.

İlkbaharın ilk ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı bölgedeki kayak merkezlerinde olduğu gibi Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde de sevinçle karşılandı.

Son günlerde yağan karın kayak merkezlerindeki pistlerde kar kalınlığını ve kalitesini yükseltmesi dolayısıyla hem turizmciler hem de kayakseverler sezonun uzamasından memnun.

Son günlerde yağan yoğun karı fırsat bilerek Yalnızçam'a gelen kayakseverler çam ormanları arasındaki pistlerde kayak yaparak gönüllerince eğleniyor.

Kayak merkezinde görevli olan ve paletli kar aracı ile kış boyunca pistleri düzelten operatör Kemal Aydemir'in mesaisi, yeni kar yağışı ve tipi yüzünden zaman zaman pistlerin bozulması sebebiyle yoğunlaştı.

Yalnızçam'da kayakçıların güvenliği için paletli kar aracıyla gece gündüz pistleri düzelten ve merkezin tek operatörü olan Aydemir, kayak tutkunlarının sorunsuz kayak yapmasını sağlıyor.

Aydemir'in pistleri düzeltmesi sırasında kar motoru kullanıcısı olan görevli Uğur Arslan da pistlerde önden giderek kayak tutkunlarını dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

- Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı

Sezonun sorunsuz geçmesi için çaba gösteren operatör Kemal Aydemir, AA muhabirine, son günlerde yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, bunun kayak sezonunu uzatması bakımından sevindirici olduğunu söyledi.

Yalnızçam pistlerindeki kar kalınlığının yüksek noktalarda 70 santimetreyi bulduğunu ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

"Paletli kar aracı ile pistleri düzeltiyorum, aslında bu mesaim genellikle gece ve sıfırın altında soğuk havada gerçekleşiyor. Ancak gün için de kar yağmaya başlayınca biz de mesaiye başladık. Son günlerin çok fazla kar yağışıyla karşı karşıyayız. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Bir pisti kapatıp diğerini açabilirdik ancak bunu yapmadık. İsteyenlerin istediği pistte kayak yapması için pistleri kapatmadan bu çalışmamızı gerçekleştirdik."

- "Pistlerimiz en iyi şekilde hizmet veriyor"

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, son günlerde yağan yoğun kar dolayısıyla kayak merkezinde incelemede bulunduğunu söyledi.

Yalnızçam'ın Ardahan ve bölge için çok önemli değer olduğuna, son günlerdeki yoğun kar yağışının da bu değeri daha da arttırdığına işaret eden Öner, şunları kaydetti:

"Bu önemli değerimize vatandaşlarımızın, Ardahanlı hemşehrilerimizin özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi söz konusu. Bölgemizin son günlerde yoğun kar yağışı almasına bağlı olarak kayak merkezimizde sezonun nisan ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Pistlerimiz, telesiyej hattımız, teleski hatlarımız vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyor. Pistlerimizde yoğun kar var, kayak keyfini yaşamak isteyenleri Ardahan'a bekliyoruz."

Yoğunlaşan kar yağışı ile bu merkezdeki görevlilerin de yoğun mesai içine girdiğini aktaran Öner, amaçlarının merkeze gelen her bir kayakseverin kentten memnun ve mutlu ayrılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kayakseverlerden Çağlar Sarıçam ise ilk kez kayak merkezinde bu kadar kar gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 5 yıldır bu merkezde kayak yapıyorum ancak bu yıl yağan kar önceki yıllarda yağmadı. Biz de bunun keyfini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

