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İlke Özyüksel'den dünya rekoru

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.08.2019 09:57 | Son Güncelleme

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı.

İlke Özyüksel'den dünya rekoru

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) koordinatörlüğünde Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) ve Büyük Britanya Modern Pentatlon Birliğinin ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası, İngiltere'nin Bath kentinde bulunan Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Türkiye'yi İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal temsil etti. Milli sporcuların üçü de finale adını yazdırırken, İlke Özyüksel, UIPM tarafından açıklanan verilere göre koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı.

TOKYO İÇİN KOTA ALDILAR

İlk 8'e giren sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı organizasyonu İlke Özyüksel 20'nci, Buğra Ünal 23'üncü, İpek Akşin ise 31'inci sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası İlke Özyüksel İngiltere

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