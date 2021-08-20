İlker Aksum'dan 'Emine Ün' açıklaması: Dedikodular umurumda değil!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alışveriş yaparken gazetecilerin objektiflerine takılan İlker Aksum, tatil bölgelerindeki pahalı fiyatlara sitem etti. Ünlü oyuncu, "Bu ne pahalılık arkadaş, onun için bir yere gitmiyorum! Ben ayrana değil 40, 3 TL vermem. Onları da anlıyorum, ama bu kadar da olmaz." dedi.

Tuba Ünsal ile yeni bir projede rol alacağını açıklayan Aksum, "Sinemaları canlandırmamız lazım, umarım en kısa zamanda sinemalar eski günlerine kavuşur." açıklamasını yaptı.



"DEDİKODULAR UMURUMDA DEĞİL"

Ayrıca meslektaşı Emine Ün ile yakınlaştığı yönündeki iddialara sert çıkan Aksum, "Emine benim 22 yıllık arkadaşım, dedikodular umurumda değil! Ben ne olursa olsun her zaman Emine'nin yanında olacağım." ifadelerini kullandı.

