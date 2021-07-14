MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlker Kaleli'den şaşırtan Burçin Terzioğlu hamlesi

İlker Kaleli'den şaşırtan Burçin Terzioğlu hamlesi

14.07.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018’de 3.5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

İlker Kaleli'den şaşırtan Burçin Terzioğlu hamlesi

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 2018’de 3.5 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. İkili, dostça ayrıldıklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelkan açan İlker Kaleli'nin eski sevgili Burçin Terzioğlu'nu Instagram'da takip etmesi tartışma konusu olmuştu.

sıla2_3

Kaleli, yıllar sonra eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Terzioğlu ise Kaleli'yi takip etmeyi sürdürüyor.

"BU İŞTE SILA'NIN PARMAĞI VAR"

İlker Kaleli'nin sürpriz hamlesi sonrası, "Sıla iş başında" ve "Bu işte Sıla'nın parmağı var" yorumları yapıldı.
burcin

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: “İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildiKeman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi
PARTNERAralarından su sızmıyor!Aralarından su sızmıyor!
Bitmeyen balayı! Deniz aşka geldilerBitmeyen balayı! Deniz aşka geldiler
Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu İlker Kaleli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Tuz Gölü'nde korkunç görüntü

Tuz Gölü'nde korkunç görüntü

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.