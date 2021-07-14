İlker Kaleli'den şaşırtan Burçin Terzioğlu hamlesi

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 2018’de 3.5 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. İkili, dostça ayrıldıklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelkan açan İlker Kaleli'nin eski sevgili Burçin Terzioğlu'nu Instagram'da takip etmesi tartışma konusu olmuştu.

Kaleli, yıllar sonra eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Terzioğlu ise Kaleli'yi takip etmeyi sürdürüyor.

"BU İŞTE SILA'NIN PARMAĞI VAR"

İlker Kaleli'nin sürpriz hamlesi sonrası, "Sıla iş başında" ve "Bu işte Sıla'nın parmağı var" yorumları yapıldı.



Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: “İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok.”

