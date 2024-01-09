İlkokul arkadaşları 50 yıl sonra buluştu

1962 doğumlu olan ve 1968 yılında eğitim öğretim sezonunda okula başlayan 30 öğrenci, Çınaraltı Kahvaltı Salonunda buluştular. Yarım asır sonra bir araya gelen mezunlara, uzun uzun sohbet etme imkanı buldular.

Mezun öğrencilerden Erol Cantürk, "Bizler, Kütahya Gazi Kemal İlkokulu’nun 1973-74 mezunu öğrencileriyiz. Yıllar sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadık" dedi.

Gülay Yazaroğlu, "Allah herkese böyle buluşmaları nasip etsin, bu ailenin bir ferdi olmaktan çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Aygül Olgun, Rıfat Arar, Bingül Yoşumaz ve Ayşe Kaçan da, buluşma etkinliğinde bulunmaktan dolayı sevinçli olduğunu dile getirdiler.

Öğrencilerinin bir araya gelmesinden ve buluşmalarına kendisinin davet edilmesinden çok mutlu olduğunu belirten o dönemin sınıf öğretmeni Ayşe Akşehirli Gültekin, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade etti.

Okul arkadaşları, 1973 yılında okulun giriş kapısında toplu olarak çekilen siyah beyaz fotoğrafa defalarca bakarak duygusal anlar yaşadılar.

