YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. İlkokul öğrencilerinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

İlkokul öğrencilerinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

SAKARYA HABERLERİ  | 26.02.2020 15:33 | Son Güncelleme

Serdivan ilçesi Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Ziyarete sınıf öğretmeni İsmigül Bilgiç ve öğrenciler katıldı.

Serdivan ilçesi Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarete sınıf öğretmeni İsmigül Bilgiç ve öğrenciler katıldı. Polisler tarafından kapıda karşılanan öğrencilere ilk olarak Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) gezdirildi. Daha sonra toplum destekli polislik şube, olay yeri inceleme ve çevik kuvvet şube personelleri tarafından öğrencilere yapılan Polisiye işlemler anlatıldı ve soruları cevaplandırıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro Personeli Polis Memuru Murat Ünal tarafından çocuklara mini bir trafik eğitimi verildi. Ünal eğitim sonunda, çocukların Trafik Kuralları konusunda sorularını cevaplandırdı.
Bahçelievler Gazi İlkokulu sınıf öğretmeni İsmigül Bilgiç gezi sonrası yaptığı değerlendirmede, “Uzun zamandır çocuklarımız İl Emniyet Müdürlüğünü gezmek istiyordu. Böylesine şerefli ve onurlu mesleğin çalışmalarını çocuklarımızın yerinde görmesi ve bunu yaşaması, Polislerimizle sohbet etmesi öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız polislerimize merak ettikleri konuları sorarak yerinde bilgi edindiler. Öğrencilerimize polisiye işlemleri ve faydalı bilgileri keyifli bir sunumla anlatan İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
13:16
İkindi
16:20
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Sakarya Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Erdem Eczanesi
Yenikent
Hanzade Eczanesi
Merkez
İstiklal Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden konsere davet

Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden konsere davet

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.