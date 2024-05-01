İllüzyon nasıl yazılır? İllüzyon mu ilüzyon mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede sayısız dil ögesi ve sözcüğün olmasından dolayı ifade olanağı oldukça geniş ve zengin diller arasında yer alır. Sözcüklerin, dil ögelerinin fazla olmasından dolayı birçok dil kuralı da mevcuttur. Bu sebeple bütün kurallar öğrenilmemiş olabilir. İllüzyon sözcüğü yaşamın pek çok noktasında kullanılır. İllüzyon, yazı ve konuşma dilinde genellikle birbirinden farklı olarak ifade edilir. Bu tür sözcükler ağız farklılıkları nedeniyle farklı söylenip, farklı bir şekilde yazılır. Hatalı ifade edilen sözcüklerin genellikle yabancı kökenli olduğu görülür. Ancak, illüzyon gibi yazımında kafa karışıklığı yaşanan ve doğru yazılışı sorgulanan kelimelerin doğru ifade biçimlerine TDK kılavuzlarından kolaylıkla ulaşılabilir.

İllüzyon nasıl yazılır?

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda, internet kullanımının da yaygın hâle gelmesi ile beraber yazım hataları oldukça artmıştır. Doğru zannedilen, ancak hatalı bir şekilde yazılan birçok sözcüğün olduğu görülür. Bunlardan bir tanesi de ‘illüzyon’ kelimesidir.

İllüzyon yazımı konusunda yaşanan kafa karışıklığı, kelimenin illüzyon mu ilüzyon mu şeklinde yazılması gerektiğidir. İllüzyon sözcüğü dilimize Fransızcadan geçen sözcükler arasında yer alır. Kelime anlamı olarak yanılsama ve göz bağı anlamlarında kullanılır. İllüzyon sözcüğünün ‘ilüzyon’ biçimindeki yazımı imla hatası olarak değerlendirilir. Buna göre ‘illüzyon’ sözcüğünün doğru yazılışı ‘illüzyon’ biçiminde olmalıdır.

İllüzyon doğru yazılışı

Türkçe, bulunduğu coğrafyadaki yabancı dil ve kültürle etkileşime girip, bunlar içerisindeki yeni sözcükleri bünyesine eklemiştir. Bu sözcükler zaman içerisinde Türkçeleşerek yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Yabancı kökenli sözcüklerin yazı ve konuşma dilinde hatalı bir biçimde ifade edilmesi sıkça görülen bir sorundur. İllüzyon sözcüğü de yazımında imla hatası yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu tür kelimelerin hatalı ifadeleri, internet ve sosyal medya aracılığıyla yayılarak, doğru olarak kabul edilmesine yol açabilir. Bu bilgi kirliliğini önleyebilmek için sözcüklerin doğru ifade şekillerini bilmek ve dili doğru kullanmak gerekir. İllüzyon sözcüğünün yazı dilindeki doğru kullanımı ‘illüzyon’ şeklinde olmalıdır. İllüzyon TDK tarafından incelenmiş, doğru ve yanlış kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir.

İllüzyon (Doğru kullanım)

İlüzyon (Yanlış kullanım)





