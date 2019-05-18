İlyas Öztürk: Pozisyonları değerlendirebilseydik, farklı skor olabilirdi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztürk, mücadelede takımının son vuruşlardaki eksikliklerine dikkat çekerek, “Bizim için beraberlik de iyi bir sonuç diyebiliriz. Üretken bir takım seyrettiniz. Pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor olabilirdi. İlk yarı topa sahip olan taraftık. İkinci yarı Konyaspor’un üstünlüğü vardı. Onları iyi atlattığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ve son vuruşları yapamadığımızdan dolayı da skor beraberlik oldu" şeklinde konuştu.

