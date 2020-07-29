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İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden büyük başarı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Zonguldak Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Muhammet Şahin Adibaş ve Eren Akkaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) “Siber Vatan” Projesi kapsamında düzenlediği “Ethical Hacking ve Güvenli Kod Geliştirme” eğitimlerini başarıyla tamamlayarak katılım belgelerini aldı.Katılım belgesini Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz’dan alan son sınıf öğrencisi Muhammet Şahin Adibaş, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Siber Vatan Projesi kapsamında düzenlenen bu eğitimlere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinden öğrencilerin arasına girerek katılmayı başardıklarını, alanında adını duyurmuş ve oldukça uzman firmalardan eğitim aldıklarını ifade etti.On birinci sınıf öğrenden Eren Akkaya ise, iki eğitimin de üniversite öğrencilerine yönelik olduğunu ancak kendilerinin 1,5 yıldır bu eğitimi almalarına rağmen başarılı bulunarak katılım belgesi almaya hak kazandıklarını dile getirdi.Okul Müdürü Mehmet Çakmak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının düzenlediği ve öğrencilerinin katılım sağladığı Siber Vatan 0’dan 1’e, Güvenli Kod Geliştirme ve Ethical Hacking eğitimleri için BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz’a teşekkür etti.

Zonguldak Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Muhammet Şahin Adibaş ve Eren Akkaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) “Siber Vatan” Projesi kapsamında düzenlediği “Ethical Hacking ve Güvenli Kod Geliştirme” eğitimlerini başarıyla tamamlayarak katılım belgelerini aldı.
Katılım belgesini Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz’dan alan son sınıf öğrencisi Muhammet Şahin Adibaş, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Siber Vatan Projesi kapsamında düzenlenen bu eğitimlere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinden öğrencilerin arasına girerek katılmayı başardıklarını, alanında adını duyurmuş ve oldukça uzman firmalardan eğitim aldıklarını ifade etti.
On birinci sınıf öğrenden Eren Akkaya ise, iki eğitimin de üniversite öğrencilerine yönelik olduğunu ancak kendilerinin 1,5 yıldır bu eğitimi almalarına rağmen başarılı bulunarak katılım belgesi almaya hak kazandıklarını dile getirdi.
Okul Müdürü Mehmet Çakmak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının düzenlediği ve öğrencilerinin katılım sağladığı Siber Vatan 0’dan 1’e, Güvenli Kod Geliştirme ve Ethical Hacking eğitimleri için BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz’a teşekkür etti.

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