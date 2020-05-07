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İmam hatip okullarından kan bağışına "düellolu" destek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.05.2020 23:06 | Son Güncelleme

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank KAİHL Müdürü Karakurluk: - "Bizler kanın temel bir ihtiyaç olduğunu ve bir gün herkese lazım olacağını biliyoruz, bunun için de gereğini yapıyoruz"

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, azalan kan bağışlarına dikkat çekmek için imam hatip okullarının birbirlerine meydan okuyarak katkı sağladığı kampanyaya, 72 ünite kanla destek verdi.

Türk Kızılay'dan "acil kan ihtiyacı" çağrısına duyarlılık gösteren imam hatip okulları, "iyilik kanımızda var" adıyla oluşturulan kan bağışı zincirine destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda davet alıp kan veren Bolu Merkez Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu, iyilik hareketine katılması için Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine meydan okudu.

Bunun üzerine okul yönetimi, veliler ve Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri bir araya gelerek 72 ünite kan bağışında bulundu ve İstanbul ile İzmir'de bulunan iki okulu daha düelloya davet etti.

- "Bizler kanın temel bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz"

Okul müdürü Adnan Karakurluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyilik zincirine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, okul olarak kampanyaya destek verdiklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Karakurluk, şunları kaydetti:

"Her ramazan ayında kan ihtiyacına gereksinim duyulmaktaydı fakat bu yıl Kovid-19 nedeniyle daha çok kana ihtiyaç oldu. Bizler kanın temel bir ihtiyaç olduğunu ve bir gün herkese lazım olacağını biliyoruz, bunun için de gereğini yapıyoruz. Bu amaçla Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün başlattığı bu kampanyaya destek vererek kana ihtiyaç duyanların yanlarında olduğumuz göstermek istedik. Bu nedenle İstanbul Eyüp Sultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu ile İzmir Kemalpaşa Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesine davetimizi göndererek iyilik zincirinin devamını sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz."

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