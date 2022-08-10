İmam hatip ortaokulu müdürü paraşüt kazasında hayatını kaybetti

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin, Ankara'nın Ayaş ilçesinde geçirdiği paraşüt kazasında hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gültekin (44) yamaç paraşütü pilot eğitimi almak için Ayaş'ta düzenlenen kursa katıldı.

Ayaş Paraşüt Tepesi’nden tek başına havalanan Gültekin, alçak irtifada paraşütün kanadının kapanması sonucu yaklaşık 25 metreden düştü.

Cengiz Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti.

Gültekin'in cenazesinin Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



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