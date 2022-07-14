İmam, kurduğu "cami market"le çocuklara camiyi sevdiriyor

Aksaray merkeze bağlı Kargın köyündeki Yeni Cami İmamı Kemal Bulut, çocukların camiye ilgisini artırıp, sevdirmek için "cami market" kurdu.

Yaklaşık 4 yıldır Kargın köyündeki camide görev yapan Bulut, yaz Kur'an kurslarına ilgiyi artırmak için 2 metre boyunda 4 raf olarak hazırladığı dolabı caminin bir köşesine yerleştirdi.

Hayırseverlerin getirdiği meyve suyu, çikolata, kek ve bisküvileri raflara dizen Bulut, her gün kurs bitiminde çocuklara ikramda bulunuyor.

Bulut, AA muhabirine, yaz Kur'an kurslarına 85 öğrencinin katılım sağladığını söyledi.

Camide çocuklara İslam'ın temel şartlarını, sureleri, duaları, Hazreti Peygamber'in hayatını ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrettiklerini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı iman ve itikat konularında elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah'a şükür katılımdan çok memnunum. Yavrularımız çok zeki, öğrettiklerimizi hemen kapıyorlar. Onlar bizim istediklerimizi yaptıkları için bizler de onları motive ediyoruz. Camimize kurduğumuz marketle, pikniklerle, bisiklet yarışlarıyla yavrularımızı eğlendirerek eğitmeye çalışıyoruz. Cumartesi günleri yavrularımızla sabah namazında buluşuyoruz. Ardından çorba ikramımız oluyor. Yakın köyümüzde halı saha var, maça gidiyoruz. Böyle değişik etkinlikler düzenleyip ödüller vererek onlara motivasyon sağlıyoruz."

- İkramlar çoğalınca dolap yapıldı

Bulut, çocuklara bu yaşlarda verilen din eğitiminin ilerleyen yaşlarda çok büyük etkileri olduğunu ifade etti.

Çocuklara dini sevdirerek eğitimler verdiklerini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın aldığı dini eğitim hayatlarında önemli bir yer ediniyor. Kurslar öncesinde camilerimizi dolduran yavrularımıza nasıl bir ikram yapabiliriz düşüncesiyle cemaatimizle sohbet ettik. İlk başta cemaatimizin getirdiği ikramları yavrularımıza dağıtıyorduk. Çok ikram gelmeye başlayınca dolap yapıp içine ikramları koymaya başladık. Kursa katılım sağlayan yavrularımıza ders bitiminde dolabımızın kapısını açarak bisküvi, gofret, kraker gibi atıştırmalık ürünlerden ikram ediyoruz. Böylelikle yavrularımıza cami alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz."

Kursa katılan çocuklardan 13 yaşındaki Rabia Keser ise camide İslam'ın temel şartlarını ve ibadetleri öğrendiklerini söyledi.

Yaz kursları sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu belirten Keser, "Saat 10.00'da başlıyor kursumuz, ölen namazına kadar buradayız. Dersimiz bittikten sonra hocamız marketin kapısını açıyor. Bizler de sıra oluyoruz ve istediğimiz ürünü alıp, yiyoruz. Ben genellikle çikolata alıyorum. İstediğim çikolata bittiğinde diğerlerinden de alıyorum." diye konuştu.

Mustafa Can Yaldır (13) da yaz tatilini kursta geçirdiğini, sabah erken saatlerde geldi camide öğlene kadar Kur'an dersi gördüğünü belirtti.

Arkadaşlarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim okuduğunu anlatan Yaldır, "Kursta hocamız bize etkinlikler yaparak eğitim veriyor. Ders bitiminde hocamızın hazırladığı marketten bir şeyler alıyoruz. Genelde meyve suyu veya çikolata tercih ediyorum. Dolapta üzümlü kek, çikolata, şeker gibi birçok şey var." ifadesini kullandı.

