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İmamoğlu, öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması kararını veto edecek

14.04.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Biz 85 liraya -mazot 6 lirayken- öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş, öğrenci 109 liraya çıktı, diyorsunuz ki '78 liraya sat.' Tabii ki veto edeceğim"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrenciler için sübvanse edilmesine yönelik meclis kararını veto edeceğini açıkladı.

İBB Meclis toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İBB'nin 2021 yılı faaliyet raporunu okuyan İmamoğlu, konuşmasını sık sık bölerek kendisine gösterilen tepkileri dinledi.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, her meclis toplantısında hatiplere müdahale edildiğini söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu, bir süre Okul ile tartıştı.

Ekrem İmamoğlu, mecliste tartışılarak kabul edilen, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrenciler için sübvanse edilmesine yönelik karara ilişkin, "Önce 'indirimi yapacağız' dedik, seçimden önce. Biz 85 liraya -mazot 6 lirayken- öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş, öğrenci 109 liraya çıktı, diyorsunuz ki '78 liraya sat.' O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza, gençlerinize anlatın bunu, size gülerler. Evlatlarınıza, çocuklarınıza, gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul'a bırakacağımız asıl miras, raylı sistemler olacak"

Hizmet ve yatırımlarının engellenmeye çalışıldığını öne süren İmamoğlu, "İstanbul'a bırakacağımız asıl miras, raylı sistemler olacak. Yatırım bütçemizin yaklaşık yarısını raylı sistem yatırımlarına harcıyoruz." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, İstanbul Modeli ile kenti yarınlara hazırladıklarını ifade ederek, bu şehre yatırım yapmaktan ve hizmet üretmekten asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Gelecek iki yılda yatırımları tamamlayarak hizmete açacaklarını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattı, Dudullu-Bostancı metro hattı ve Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 2 kilometrelik Mecidiyeköy-Yıldız arası olmak üzere toplam 17,1 kilometrelik 3 hattımızı hizmete açıyoruz. Gelecek yıl İkitelli-Ataköy metro hattının 11,3 kilometrelik Bahariye-Ataköy arası, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli'nin 3,6 kilometrelik Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi arası ve Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının 1,1 kilometrelik Cibali-Eminönü arası olmak üzere toplam 29 kilometrelik 4 hattı hizmete açıyoruz. 2024'te toplam 20,9 kilometrelik 4 hattı hizmete açacağız. 2025'te ise Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattımızın 6,8 kilometrelik Mahmutbey-Kanuni Sultan Süleyman arasını hizmete açacağız. İstanbul'u doğu-batı aksında bir baştan diğer başa katedecek ekspres raylı sistem hattı 'Hızray'ın uygulama projelerini hazır hale getireceğiz."

İmamoğlu, öğrenci yurdu kapasitesini artırdıklarını da belirterek, "2024 sonu itibarıyla 15 yaşam vadisinde 10 milyon metrekare yeşil alanı İstanbul'a kazandırmış oluyoruz. Bu yılın sonuna kadar Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla toplam istihdam sayımızı 90 bin kişiye çıkarıyor ve Enstitü İSMEK'lerde 500 bin kişiye eğitim imkanı sunuyoruz." dedi.

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