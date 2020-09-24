İmamoğlu’nu ziyaret ettiler

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

İBB binasında gerçekleşen ziyarete, Belediye Başkanı Nuri Tekin ve İmamoğlu gerçekleştirecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten dolayı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e teşekkür eden İmamoğlu, “İBB Başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Alaplı İlçesine yapmıştık. Alaplı halkı beni çok güzel karşıladı. Alaplı çok güzel bir İlçe, çok değerli ve çalışkan bir Belediye Başkanları var. İBB olarak her zaman Alaplı Belediyesine destek vereceğiz. Tüm Alaplı halkına Başkanımız Nuri Tekin nezdinde selamlarımı iletiyorum.” dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ise, “Ekrem İmamoğlu’na nezaketi ve misafirperverliği için çok teşekkür ettiğini belirterek, “ İBB ile çok güzel bir ilişkimiz var. İnşallah hep birlikte Alaplı’mızda çok güzel projelere imza atacağız.” dedi.

Daha sonra, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Büyükşehir Belediyesinde Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, Yardımcısı Osman Cayak, ve Ataşehir Ordulular Derneği Başkanı Ertuğrul Köleoğlu’nu ziyaret etti.

