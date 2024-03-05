İmar Planı Revizyon çalışmalarının 1’nci etabı tamamlandı

Belediye Başkanı Bekir Aksun başkanlığında, başkan yardımcıları, imar komisyonu meclis üyeleri, belediyenin imar müdürlüğü personeli ve yüklenici firma yetkililerinin katılımlarıyla, İmar Plan Revizyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

İller Bankası koordinasyonunda yürütülen İmar Plan Revizyon çalışmalarında planlama aşamasına geçilmiş olup, bu aşamada vatandaşların tarafından talep edilen tüm hususlar değerlendirilerek, Erzincan’ın geleceğini inşa edecek, depreme dayanıklı yapılaşmayı sağlayacak, daha çok yeşil alan sosyal donatı alanlarını barındıracak olan İmar Planı yapılarak 2024 yılı içerisinde sonuçlandırılacak.

Yapılan toplantıda İmar Planı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Bekir Aksun şunları ifade etti;

“Revizyon çalışması ile ilgili geldiğimiz son noktayı ifade etmek istiyorum. Zemin etüdü ve alan çalışması yapıldı. Şu anda revizyona hazır hale getirildi, komisyonumuz ilgili alanları görüşmek üzere bugünden itibaren inşallah çok seri bir şekilde çalışarak 2024’ün sonuna revizyonu bitirmiş olacağız.

Şimdiden herkes için hayırlı olmasını diliyor, herkese güzel bir Erzincan nasıl şekillendirebiliriz, yeşil bir Erzincan nasıl oluşturabiliriz, onun planlamasını yaptığımızı da bildirmek istiyoruz. Planlama sürecinin tüm şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”



