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İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi seçimleri yapıldı

08.10.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi seçimleri yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi seçimleri yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi başkanlık seçimini İlkay Tugay kazandı.

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Şaban Arıkan mavi liste, diğer adaylar ise turuncu, kırmızı ve beyaz liste ile yarıştı.

Olağan genel kurulda 373 üye oy kullandı, 4 oy geçersiz sayıldı.

Turuncu liste ile yarışan İlkay Tugay 131 oy alarak seçimi kazandı.

Denizcilerin sorunlarına çözüm bulacaklarını ifade eden Tugay, seçimlerin hoşgörü ortamında, karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini kaydetti.

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