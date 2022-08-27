İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın 40'ıncı yıldönümü kutlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın 40'ıncı kuruluş yıldönümü İstanbul'da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutlandı.

Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, denizciliğin rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel ticarette en stratejik sektör olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, hem ayakta kalıp hem de Türk Bayrağını tüm denizlerde dalgalandırmanın kolay olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel arenada büyük mücadele veren tüm denizcilerimiz özel bir tebriği de hak ediyor. Türk denizciliği son dönemde hükümetimizin de uyguladığı doğru politikalarla büyük bir ivme yakaladı. Ülkemizin yıldız sektörlerinden biri haline geldi. Deniz taşımacılığı canlandı. Ticaret filomuz büyüdü. Tersane sayımız arttı. Gemi inşaat sanayimiz gelişti. Her türlü gemiyi üreten. Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardık. Dünyada tanınan bir markaya dönüştük. Elbette daha çok alacağımız mesafe var. Zira denizcilik aynı zamanda, milli varlığımız, milli servetimiz. Sektörümüzün canlılığını, iş birliğini, içtenliğini korumalıyız. Artan ticaret hacminin yabancı taşıma şirketlerine kaymasına müsaade etmemeliyiz."

Türkiye'de denizciliğin gelişiminde İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın önemli bir rol oynadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Deniz Ticaret Odamızın 40 yılda getirdiği deneyim ve saygınlığı devamlı güçlendirdiği kurumsal yapısı, hayata geçirdiği projeleri ve ülkemiz denizciliğine kazandırdığı çalışmalarla iftihar ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Hedeflerimize hep beraber ulaşacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de ihracatçılar olarak Denizcilik sektörünü stratejik bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

İhracatın teslim ediliş sürecine kadar her aşamasıyla bir takım oyunu olduğunu ifade eden Gültepe, 2022 Ocak - Haziran döneminde 126 milyar dolarlık ihracatın yüzde 66'sına tekabül eden 76 milyar dolarlık kısmının deniz yoluyla teslim edildiğini söyledi.

Gültepe, Türk Denizcilik sektörünün takdir edilmesi gereken başarılar elde ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Deniz Ticaret Odası ile mevcut iş birliği ve çalışmalarımızı geliştirmemiz son derece önemli. Çünkü üretimin, ihraç edenin ve taşıyanın aynı yöne bakması, aynı hedefe inanması çok önem taşıyor. Biz değerli deniz ticareti camiasıyla aynı yöne bakıyor, aynı amaçlarla bu ülkeye değer katmak adına aralıksız beraberce, birlikte çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Hızlı büyüyen ekonomimiz ve ihracatımız dikkate alındığında Türk Denizcilik sektörüne ihtiyaç da aynı oranda artacak. İhracatçılar olarak Deniz Ticaret Odası'nın belirlediği hedefler ve ortaya koyduğu projeksiyonlar doğrultusunda odamıza tam destek sunmayı bir görev addediyoruz. İnşallah iş birliği ve dayanışma ruhuyla hedeflerimize hep beraber ulaşacağız."

-"Tüm dünya denizlerinde artık gururla Türk Bayrağı'nı dalgalandırıyoruz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da Türk denizciliğinin elde ettiği başarıya dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Odamızın kurulmasıyla birlikte geçen 40 yılın önemli kilometre taşlarına baktığımızda birbirinden önemli kararların Türk denizciliğinin önünün açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Bu süreçte Türk denizciliğinin Karadeniz ve Akdeniz bölgesinden çıkıp okyanus aşırı gitmeye başladığını, dünyanın dört bir tarafında bayrağımızın dalgalandırmaya başlandığını görüyoruz. Geldiğimiz noktada; tüm dünya denizlerinde artık gururla Türk Bayrağı'nı dalgalandırıyoruz. Dün çektirmelerle kıyı taşımacılığı yaparken, bugün deneyimli deniz çalışanlarımız ile tüm dünyaya seferlere çıkıyoruz."

Sektörün 84 tersane ile dünyanın birçok ülkesine gemi inşa ettiğine vurgu yapan Kıran, "Milli savunma gemilerimizi tasarlayıp, büyük bir başarıyla imal ediyoruz. Limanlarımızın, acentelerimizin, deniz turizm faaliyetlerimizin velhasıl bir bütün olarak denizcilik sektörümüzün uluslararası kalitede verdiği hizmetlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Kıran, her zaman denizcilik eğitimini çok önemsedikleri ve ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitime destek vermeye devam edeceğiz.En önemli gayretlerimizden bir tanesi eğitime yaptığımız yatırımlardır. İyi yetişmiş gençlerimizin sayesinde gelecekte karşılaşacağımız pek çok zorluğun üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bu inançla kurulan odamızın en önemli yatırımı, göz bebeğimiz Piri Reis Üniversitemiz kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede akademik çalışmaları, yetiştirdiği donanımlı öğrencileri ve bünyesinde barındırdığı başarılı öğretim üyeleri ile sadece Türkiye'nin öne çıkan üniversitelerinden birisi olmakla kalmamış, alanında dünyanın tanıdığı üniversiteler arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."

