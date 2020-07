İMEAK DTO meclisi Marina Ve Kıyı Yapıları Projesini ele aldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Temmuz Ayı meclis toplantısında “Kocaeli Marina ve Kıyı Yapıları Projesi” görüşüldü.

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Kürşat Bal başkanlığında yapılan toplantıya İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ile Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar da katıldı. İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatı ile bölgede daha çok vatandaşın denizle buluşmasını sağlamayı amaçlayan “Kocaeli Marina ve Kıyı Yapıları Projesi” hakkında önemli bilgiler aktardı.

Toplantıda konuşan Bodrum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, bölgesel ve sektörel konularla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bodrum’un Türkiye denizciliği ve deniz turizmine katkılarının büyük olduğunu belirten Dinç, “Bodrum, Ege Denizi ile Akdeniz’in birleştiği bir bölge. 3 bin 500 yıl önce Osmanlı tersanelerinin olduğu, denizle ilgili bütün sektörlerin birleştiği bir yerdeyiz. Ülkemizin her yeri cennet köşesi, her yeri çok güzel ve çok kıymetli. Muğla, ülke deniz turizminin yüzde 25’ini, ülkemize katma değer olarak sağlıyor. Bunlar Antalya’da, Çeşme’de, Ayvalık’ta, Kocaeli’de de olabilir. Biz denize sırtımızı hiç dönmeyiz. Bizim yüzümüz, evlerimiz hep denize doğru bakar. Özellikle Kocaeli, sanayi anlamında, gemi sektörü anlamında birinci sırada gelen bir yer. İMEAK DTO Bodrum Şubesi olarak, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin projelerine her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.