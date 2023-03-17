İmece usulü bir araya gelen esnaf depremzedelere konteyner yapıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, turizmci Hakkı Savaşan öncülüğünde bir araya gelen esnaf, el birliğiyle yaptıkları konteyner evleri deprem bölgesine gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 100'e yakın afetzedeyi Doğanbey Mahallesi'ndeki yazlıklarda ağırlayan Seferihisarlı esnaf, depremde evlerini kaybeden insanlar için "konteyner projesi" başlattı.

Turizmci Hakkı Savaşan öncülüğünde bir araya gelen, aralarında marangoz ve kaynakçı gibi meslek gruplarından kişilerin bulunduğu esnafa deprem bölgesinden gelen bazı kişiler de destek verdi.

Hayırseverlerden malzeme desteği alan grup, 3 hafta önce konteyner ev için Savaşan'ın evinin bahçesinde işbaşı yaptı. Yaklaşık 10 günde hazırlanan 40 metrekarelik 2 konteyner, AFAD aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden esnaf, depremzedeler için konteyner yapmayı sürdürüyor.

"KONTEYNER EVLERİ İNTERNETTEN BAKARAK YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Hakkı Savaşan, AA muhabirine, yaşanan büyük afet sonrası depremzedeler için bir araya geldiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde barınma imkanı ön plana çıktığı için konteyner yapmaya karar verdiklerini dile getiren Savaşan, şunları dile getirdi:

"Konteyner ev tecrübemiz yoktu ama kolayca hazırlayacağımızı düşündük. İnternetten bakarak yapmaya çalıştık. Malzeme sıkıntımız vardı, sağ olsun AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı bize destek oldu. Esnaf arkadaşlarımızla dördüncü konteyner evi hazırlamış olduk. İkisini bölgeye gönderdik, bunları da ulaştıracağız. Her gün erken saatlerde atölye haline getirdiğimiz evin bahçesinde buluşup gece geç saatlere kadar çalışıyoruz."

Deprem bölgesine de gittiklerini Savaşan, böylesi büyük bir afetin dayanışmayla atlatabileceğini vurguladı.

Daha fazla konteyner yapabileceklerini ama bunun için malzemeye ihtiyaçları olduğunu aktaran Savaşan, şöyle devam etti:

"Kendi imkanlarımızla, büyüklerimizin de desteğiyle konteyner yapıyoruz. Eğer malzeme olursa haftada 2 ya da 3 tane yaparız. Eşim de benim en büyük destekçim. Boyasına kadar o yapıyor. 2 çocuğum var. Onlar da yardım ediyor. İçinde rahat rahat oturabilecekleri, televizyonu, buzdolabı, çamaşır makinesi her şeyi olacak bir konteyner evler teslim ediyoruz."

Depremi Gaziantep'te yaşayan elektrikçi Burak Özcan ise evinin ağır hasar almasının ardından eşi ve 2 çocuğuyla yaşamlarını hayırseverlerin desteğiyle Seferihisar'da sürdürdüklerini anlattı.

Konteyner yapımına destek olduğunu vurgulayan Özcan, "Burada elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlara yardımcı olmak güzeldir. Burada insanların birlik ve beraberliğini gördüm." diye konuştu.

Marangoz ustası Halil İbrahim Kahraman ise deprem bölgesindekiler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Daha önce ahşap ev yaptığını anlatan Kahraman, "Burada konteyner ev yaparken büyük bir sevinç ve hevesle çalışıyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Onlar konteyner evde kaldığında kendim kalmış gibi düşünüyorum. Gücümüz yettiği kadar onlar için çalışacağız. Malzeme desteği yapacaklar olursa konteyner hazırlığımız devam eder." sözlerine yer verdi.

