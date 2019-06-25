İmkansız diye bir şey yoktur! Elleri olmadan doğan kız el yazısı yarışmasını kazandı

Sara, CBS Baltimore ile ödül hakkında yaptığı röportajda, “Bence bazen kolay ve bazen de biraz zor” dedi. Küçük kız, “Yapamadığım şeyler olduğunda, nasıl yapabileceğimi bulmaya çalışıyorum ve çalışmasını sağlamak için elimden geleni yapıyorum.” diyerek mücadelesini ortaya koydu.

Sara’nın üçüncü sınıf öğretmeni Cheryl Churilla’nın Washington Post’la yaptığı röportajda, “Bu küçük kızın“ Yapamam ”dediğini hiç duymadım” dedi. “Küçük bir rock yıldızı. Çoğu kişinin atlayabileceği her şeyi kesinlikle ele alıyor ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. ”

Sara, dört yıl önce Çin'den Amerika'ya taşındı ve Mandarin dilinde konuşup yazabildi. Kız kardeşi Veronica'nın da yardımıyla, İngilizce'yi hemen öğrendi. Her iki kız kardeş de, Fredrick, Maryland'deki St. John Bölge Katolik Okuluna gidiyor.

Veronica, fen dersinde Sara için yapay bir el bile yaptı, böylece ikisi birlikte oyun oynayabildi.

“Kalıplanmış kilden yaptığım yapay el, bir pinpon topunu yakalayabilmesi için” dedi Veronica.

Sara, kız kardeşi Veronica'nın fen dersinde yaptığı yapay el sayesinde kardeşiyle birlikte oynayabiliyor.