İmla eş anlamlısı nedir? İmlanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçe içerisinde pek çok imla kuralı bulunmaktadır. İmla kuralları sayesinde dilimizi, özellikle yazı dilini, daha doğru kullanabiliriz. Peki imla kelimesinin yerini tutan başka kelimeler var mıdır? İmlanın eş anlamlısı nedir?
İmla kelimesini daha detaylı bir şekilde açıklayacak olursak imla kelimesi, "Dilde bulunan söz varlığını o dil içerisinde kabul edilen köken, ses, şekil vb. kurallarına bağlı kalarak, yazı diline dökmek; dil içerisindeki sözleri kabul edilen kurallara göre yazıya geçirmek." anlamına gelir.
İmla kurallarının bazılarından bahsedecek olursak şöyle sıralayabiliriz:
İmla kuralları, yazı dilinden oluşabilecek karışıklığı ortadan kaldırmak, yanlış telaffuzu önlemek için kullanılır. Aynı zamanda herkesin ortak kurallar çerçevesinde okuyup yazmasını sağlamak için de kullanılır. İmla kelimesinin eş anlamı olan sözcük şu şekildedir:
“Yazım” kelimesini cümle içerisinde nasıl kullanırız? Bunu birkaç örnek ile anlatalım: