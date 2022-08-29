EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. İmla eş anlamlısı nedir? İmlanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

İmla eş anlamlısı nedir? İmlanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

28.08.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arapçadan dilimize geçen imla kelimesi, yazım kuralları anlamında kullanılmaktadır. Türetildiği mevl kökü, "bir kelimeyi kurallarına uygun biçimde kâğıt üzerine geçirmek" anlamına gelir. Örneğin, bütün cümlelerde, cümle başındaki kelimenin ilk harfinin büyük olması bir imla kuralıdır. İsim tamlamalarının birbirinden ayrı yazılması da imla kurallarına bir örnektir.

İmla eş anlamlısı nedir? İmlanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçe içerisinde pek çok imla kuralı bulunmaktadır. İmla kuralları sayesinde dilimizi, özellikle yazı dilini, daha doğru kullanabiliriz. Peki imla kelimesinin yerini tutan başka kelimeler var mıdır? İmlanın eş anlamlısı nedir?

İmla ne demek?

İmla kelimesini daha detaylı bir şekilde açıklayacak olursak imla kelimesi, "Dilde bulunan söz varlığını o dil içerisinde kabul edilen köken, ses, şekil vb. kurallarına bağlı kalarak, yazı diline dökmek; dil içerisindeki sözleri kabul edilen kurallara göre yazıya geçirmek." anlamına gelir.

İmla kurallarının bazılarından bahsedecek olursak şöyle sıralayabiliriz:

  • Cümle içerisinde bulunan özel isimlerin hepsinin ilk harfi büyük yazılır. Özel isimlerin cümlenin başında, ortasın ya da sonunda olması bu durumu değiştirmez.
  • Bağlaç olan "ve, ile" gibi sözcüklerden sonra virgül konmaz.
  • İkilemelerin arasında virgül kullanılmaz.
Gerçek eş anlamlısı nedir? Gerçeğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGerçek eş anlamlısı nedir? Gerçeğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İmla kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İmla kuralları, yazı dilinden oluşabilecek karışıklığı ortadan kaldırmak, yanlış telaffuzu önlemek için kullanılır. Aynı zamanda herkesin ortak kurallar çerçevesinde okuyup yazmasını sağlamak için de kullanılır. İmla kelimesinin eş anlamı olan sözcük şu şekildedir:

  • Yazım
Çok eş anlamlısı nedir? Çok eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımıÇok eş anlamlısı nedir? Çok eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

İmlanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

“Yazım” kelimesini cümle içerisinde nasıl kullanırız? Bunu birkaç örnek ile anlatalım:

  • Sınavda yazım yanlışı yapmak yasaktır.
  • Bu derste yazım kurallarını öğreneceğiz.
  • Çok fazla yazım yanlışı olduğu için bu yazıyı paylaşamayız.
  • Gösterdiğin madde, yazım kuralları içerisinde bulunmamaktadır.
  • Yaptığın yazım yanlışları çok basit, bunları birlikte düzelip seni sınava hazırlayalım.
Haber eş anlamlısı nedir? Haberin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHaber eş anlamlısı nedir? Haberin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı!YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı!
Üniversite harçları ne zaman yatacak?Üniversite harçları ne zaman yatacak?
Anahtar Kelimeler:
imla

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı

ALES 3 Ne zaman yapılacak? 2022 ALES 3 hangi tarihte yapılacak?

ALES 3 Ne zaman yapılacak? 2022 ALES 3 hangi tarihte yapılacak?

DGS Tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 tercih kılavuzu

DGS Tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 tercih kılavuzu

YÖKDİL2 sınavı saat kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar?

YÖKDİL2 sınavı saat kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar?

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.