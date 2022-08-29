İmla eş anlamlısı nedir? İmlanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçe içerisinde pek çok imla kuralı bulunmaktadır. İmla kuralları sayesinde dilimizi, özellikle yazı dilini, daha doğru kullanabiliriz. Peki imla kelimesinin yerini tutan başka kelimeler var mıdır? İmlanın eş anlamlısı nedir?

İmla ne demek?

İmla kelimesini daha detaylı bir şekilde açıklayacak olursak imla kelimesi, "Dilde bulunan söz varlığını o dil içerisinde kabul edilen köken, ses, şekil vb. kurallarına bağlı kalarak, yazı diline dökmek; dil içerisindeki sözleri kabul edilen kurallara göre yazıya geçirmek." anlamına gelir.

İmla kurallarının bazılarından bahsedecek olursak şöyle sıralayabiliriz:

Cümle içerisinde bulunan özel isimlerin hepsinin ilk harfi büyük yazılır. Özel isimlerin cümlenin başında, ortasın ya da sonunda olması bu durumu değiştirmez.

Bağlaç olan "ve, ile" gibi sözcüklerden sonra virgül konmaz.

İkilemelerin arasında virgül kullanılmaz.

İmla kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İmla kuralları, yazı dilinden oluşabilecek karışıklığı ortadan kaldırmak, yanlış telaffuzu önlemek için kullanılır. Aynı zamanda herkesin ortak kurallar çerçevesinde okuyup yazmasını sağlamak için de kullanılır. İmla kelimesinin eş anlamı olan sözcük şu şekildedir:

Yazım

İmlanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

“Yazım” kelimesini cümle içerisinde nasıl kullanırız? Bunu birkaç örnek ile anlatalım:

Sınavda yazım yanlışı yapmak yasaktır.

Bu derste yazım kurallarını öğreneceğiz.

Çok fazla yazım yanlışı olduğu için bu yazıyı paylaşamayız.

Gösterdiğin madde, yazım kuralları içerisinde bulunmamaktadır.

Yaptığın yazım yanlışları çok basit, bunları birlikte düzelip seni sınava hazırlayalım.



