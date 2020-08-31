SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Immobile 5 yıl daha Lazio'da

Immobile 5 yıl daha Lazio'da

İTALYA HABERLERİ  | 31.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Serie A ekiplerinden Lazio, golcü oyuncusu Ciro Immobile ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Immobile 5 yıl daha Lazio'da

Geride kalan sezonda Serie A'yı 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı kazanan Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini uzattı.

2019-2020 sezonunda ligde çıktığı 37 maçta 36 gol atarak 3. kez gol kralı unvanın sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, 2025 yılına kadar Lazio forması giyecek.

Lazio Basın Sözcüsü Stefano De Martino da bu imzayla başarılarını pekiştirme ve kadrolarını güçlendirme adına önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dünya devine transfer oldu! İşte detaylar...
Dünya devine transfer oldu! İşte detaylar...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Immobile 5 yıl daha Lazio'da
Immobile 5 yıl daha Lazio'da
İbrahimovic, 1 yıl daha Milan'da
1 yıl daha Milan'da
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor! Juventus'tan flaş teklif...
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, Napoli yolunda!
Cengiz Ünder, dünya devine takas oluyor!
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Roma, Pedro'yu kadrosuna kattı
Pedro'nun yeni takımı belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.