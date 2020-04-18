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İmmün plazma tedavisi uygulanan 3 koronavirüs hastasında umut veren gelişme

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde immün plazma tedavisi uygulanan 3 koronavirüs hastasının sağlık durumunun pozitif yönde ilerlediği bildirildi - Prof. Dr. Leylagül Kaynar: - "Üç hastamıza bu tedaviyi uyguladık, pozitif sonuçlar elde ettik. Kesin sonuçlar söylemek için çok erken, biraz daha zaman geçmesi lazım. Sadece ön sonuçlarımızın iyi olduğunu belirtebiliriz"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leylagül Kaynar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 3 kişide uygulanan immün plazma tedavisinin, pozitif yönde ilerlediğini söyledi.

Prof. Dr. Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, immün plazma tedavisinin, daha önce de suçiçeği ve ebola salgınlarında da kullanıldığını anımsattı.

Tedaviye ilişkin Kaynar, "Daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş kişilerin kanlarının plazma kısmını, şu an ciddi ve ağır şekile bu hastalığı yaşayan bireylere verme işlemi diyebiliriz. Kanın plazma kısmındaki antikorlar bu hasta bireylere veriliyor. Antikorlar bizim bağışıklık sistemimizde enfeksiyonlarla mücadele eden en önemli moleküllerdir." şeklinde bilgi verdi.

Kaynar, bağışçıların Kovid-19'a yakalanmış, başarıyla tedavisi tamamlanmış ve hastalığın ardından 14 günü geçirmiş kişilerden olabileceğini vurguladı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde, koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan ve immün plazma bağışçısı olan bir kişiden alınan plazmanın 3 kişiye uygulandığını anlatan Kaynar, şunları kaydetti:

"Üç hastamıza bu tedaviyi uyguladık, pozitif sonuçlar elde ettik. Kesin sonuçlar söylemek için çok erken, biraz daha zaman geçmesi lazım. Sadece ön sonuçlarımızın iyi olduğunu belirtebiliriz. Bağışçımız daha önce bu hastalığı atlatmış, iyileşmiş ve üzerinden 14 gün süre geçmiş biri. 1 kişiden 3 hastamıza plazma tedavisi verebildik. Bu kişi bir hafta geçince yine bağış yapabilir. Bu şekilde gönüllü bağışçılara ihtiyacımız var. Bağışçılarımıza seslenmek istiyorum, sosyal medya üzerinden değil, Kızılay'a ve aferez merkezi olan büyük hastanelere, üniversite hastanelerine bağış yapsınlar. Bu şekilde ihtiyacı olan hastalara çok daha hızlı ulaşılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19

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