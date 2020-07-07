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İMO’dan Başkan Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

İMO’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın meslek odalarının yöneticileri ile temasları sürüyor.Bu kapsamda Başkan Ataç’ı makamında ziyaret eden TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç ve yönetimi, oda faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Buluşmada Eskişehir’deki yapı stoku, depreme dayanıklılık, hobi bahçelerinin yasal durumu gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Kılıç, Başkan Ataç’a verimli toplantı ve misafirperverliği için teşekkür etti. Başkan Ataç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İMO’ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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