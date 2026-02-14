İmparator'dan ters köşe! Fatih Terim sahalara değil, bambaşka bir projeyle dönüyor: "Geleceğe miras bırakmaya geliyorum!"

Galatasaray ve A Milli Takım ile sayısız zafere imza atan, son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran deneyimli teknik adam Fatih Terim, sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Yeni adresi ve hangi takımı çalıştıracağı merakla beklenen 72 yaşındaki futbol adamı, paylaştığı bir videoyla takipçilerini ters köşeye yatırdı.

"HANİ DERLER YA, ÇOK YAKINDA..."

Resmi sosyal medya hesaplarından kısa bir tanıtım videosu paylaşan Terim, takipçilerine bir takımın başına geçmek yerine özel bir projeyle karşılarına çıkacağının sinyalini verdi. Deneyimli çalıştırıcı, paylaşımına eklediği "Hani derler ya, çok yakında" notu ve kullandığı kum saati ile göz kırpma emojileriyle heyecanı zirveye taşıdı.

MOTTOSU BELLİ OLDU: YENİ NESLE PUSULA!

Projenin içeriği henüz tam olarak netleşmese de Fatih Terim'in videoda kullandığı ifadeler, bu hamlenin eğitim, akademi veya tecrübe aktarımı odaklı bir dijital içerik olabileceği yönünde yorumlandı.

İmparator, yeni vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Buradaki mottom, yeni nesle pusula olmak ve geleceğe bir miras bırakmak."

Futbolseverler, Terim'in bilgi birikimini genç nesillere aktaracağı bu "miras" projesinin detaylarının açıklanacağı günü şimdiden iple çekmeye başladı.