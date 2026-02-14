SPOR

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Şubat'ta düzenleyeceği 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Organizasyon, "Koş Dünyaya Nefes Ol" mottosuyla gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hem orman yangınları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de katil İsrail'in Gazze'deki soykırımını bir kez daha dünyaya hatırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğukan Akbayır

İlk kez 1981 yılında “Trabzon Maratonu” adıyla koşulan ve daha sonra Trabzon’un kurtuluş günü olan 24 Şubat haftasına alınarak “Trabzon Yarı Maratonu” adını alan organizasyon, köklü geçmişiyle Türkiye’nin en önemli spor etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

41 ÜLKEDEN KATILIM

Bu yıl maratona 41 farklı ülkeden sporcular kayıt yaptırdı. Toplam 2.936 sporcu yarışlarda ter dökecek.

Kategori bazında katılım sayıları:

  • 21K Yarı Maraton: 492 sporcu
  • 10K Çeyrek Maraton: 632 sporcu
  • 4K Halk Koşusu: 1.286 sporcu
  • 1K Çocuk Koşusu: 526 sporcu

“KOŞ DÜNYAYA NEFES OL”

Bu yıl maraton, “Koş Dünyaya Nefes Ol” mottosuyla düzenleniyor. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen etkinlik, sporun birleştirici gücünü çevre bilinciyle buluşturuyor.

MASA TENİSİ VE SATRANÇ TURNUVALARI DA DÜZENLENECEK

Trabzon’un kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında masa tenisi ve satranç turnuvaları da düzenlenecek.

  1. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, sporun birleştirici gücünü Karadeniz’in kalbinde bir kez daha ortaya koyacak. Organizasyon, hem elit sporcuları hem de halkı aynı heyecan etrafında buluşturacak.

