Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

İlk kez 1981 yılında “Trabzon Maratonu” adıyla koşulan ve daha sonra Trabzon’un kurtuluş günü olan 24 Şubat haftasına alınarak “Trabzon Yarı Maratonu” adını alan organizasyon, köklü geçmişiyle Türkiye’nin en önemli spor etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.
Bu yıl maratona 41 farklı ülkeden sporcular kayıt yaptırdı. Toplam 2.936 sporcu yarışlarda ter dökecek.
Kategori bazında katılım sayıları:
Bu yıl maraton, “Koş Dünyaya Nefes Ol” mottosuyla düzenleniyor. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen etkinlik, sporun birleştirici gücünü çevre bilinciyle buluşturuyor.
Trabzon’un kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında masa tenisi ve satranç turnuvaları da düzenlenecek.
