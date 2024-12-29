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İmzayı attı, şov başladı! Vitor Pereira'dan Premier Lig'e fırtına gibi giriş: 3 Maçta 7 Puan... Rakip tanımıyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.12.2024 20:28
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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Wolverhampton, deplasmanda Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. 3 sezonun ardından Avrupa futboluna geri dönen Vitor Pereira'nın İngiltere kariyeri müthiş başladı. Küme düşme hattında teslim aldığı Wolves ile çıktığı ilk 3 maçından da namağlup ayrılırken, söz konusu 9 puanın 7'sini topladı. İşte detaylar...

İmzayı attı, şov başladı! Vitor Pereira'dan Premier Lig'e fırtına gibi giriş: 3 Maçta 7 Puan... Rakip tanımıyor!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

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Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Tottenham'ın gollerini 12. dakikada Rodrigo Bentancur Colmán ve 45+3. dakikada Brennan Johnson kaydetti. Konuk Wolverhampton'ın golleri ise 7. dakikada Hee-Chan Hwang ve 87. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi. Aynı zamanda Londra temsilcisi Son Heung-Min ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

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Bu sonuçla birlikte Vİtor Pereira yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 ve beraberlik alan Wolves, puanını 16 yaptı ve 17. sıraya yükseldi.

VITOR PEREIRA'DAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

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3 sezonun ardından Avrupa futboluna geri dönen Vitor Pereira, Premier Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı. Küme düşme hattında teslim aldığı Wolves ile çıktığı ilk 3 maçında toplam 7 puan toplayan Portekizli teknik adam, takımıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Leicester City'i 3-0 mağlup etmişti. Geçen hafta ise Manchester United'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers Vitor Pereira ingiltere premier lig
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