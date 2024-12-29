İmzayı attı, şov başladı! Vitor Pereira'dan Premier Lig'e fırtına gibi giriş: 3 Maçta 7 Puan... Rakip tanımıyor!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Tottenham'ın gollerini 12. dakikada Rodrigo Bentancur Colmán ve 45+3. dakikada Brennan Johnson kaydetti. Konuk Wolverhampton'ın golleri ise 7. dakikada Hee-Chan Hwang ve 87. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi. Aynı zamanda Londra temsilcisi Son Heung-Min ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Bu sonuçla birlikte Vİtor Pereira yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 ve beraberlik alan Wolves, puanını 16 yaptı ve 17. sıraya yükseldi.

VITOR PEREIRA'DAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

3 sezonun ardından Avrupa futboluna geri dönen Vitor Pereira, Premier Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı. Küme düşme hattında teslim aldığı Wolves ile çıktığı ilk 3 maçında toplam 7 puan toplayan Portekizli teknik adam, takımıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Leicester City'i 3-0 mağlup etmişti. Geçen hafta ise Manchester United'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.