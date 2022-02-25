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Inaki Pena kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Galatasaray futbolcusu Inaki Pena hangi takımlarda oynadı?

25.02.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inaki Pena, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Barcelona'dan sezon sonuna dek kiraladığı Inaki Pena bu açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Inaki Pena kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Galatasaray futbolcusu Inaki Pena hangi takımlarda oynadı? İşte Inaki Pena'nın hayatı ve biyografisi...

Inaki Pena kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Galatasaray futbolcusu Inaki Pena hangi takımlarda oynadı?

Inaki Pena, Galatasaray ile dikkat çeken bir çarpıcı açıklama yaptı. Barcelona'dan kiralanmadan önce Galatasaray hakkında bilgisi olduğunu ifade eden Inaki Pena ilk gün yaşadıklarını aktardı. Inaki Pena'nın yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar Inaki Pena kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Galatasaray futbolcusu Inaki Pena hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtına ulaşmak için intenette araştırma yapmaya başladı. Inaki Pena'nın hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

INAKİ PENA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Inaki Pena 2 Mart 1999 tarihinde İspanya'nın Alivante kentinde dünyaya geldi.

Inaki Pena, kariyerine Villarreal altyapısında başladı.

INAKİ PENA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Daha sonra Barcelona altyapısına geçen İspanyol kaleci sırasıyla Katalan devinin U16, U18, U19 ve B takımlarında forma giydi. Son olarak Barcelona B takımının kalesini koruyan Inaki Pena, Galatasaray'a kiralandı.

22 yaşındaki eldivenin Barcelona ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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