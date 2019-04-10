Mynet Trend

İnanamayacaksınız! Karavan hayatı hiç bu kadar gösterişli görünmemişti!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 10.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Karavana atlayıp, koy koy gezmek en büyük hayallerinizden biriyse bu haber sizin için... İşte eskiyen taşıtları hayallerinin arabasına çeviren insanların ilham veren seyahat fotoğrafları

İnanamayacaksınız! Karavan hayatı hiç bu kadar gösterişli görünmemişti!

Doğa ile iç içe yaşamak, oksijeni bol yerlerde derin bir nefes almak, keşfedilmemiş koylarda günlük yaşantının tüm yorgunluğunu üstünüzden atmak ister misiniz? Son zamanlarda trend haline gelen karavan tutkunu seyahat severler arasında en çok tercih edilen yöntem olmaya başladı.

van-conversion-ideas-58-5c9244f3400c2__700

Her ne kadar pahalı bir yöntem gibi görünse de aslında ufak bütçelerle eski taşıtları nasıl karavana çevirebileceğinizi göreceksiniz.

van-conversion-ideas-39-5c92098dd58d5__700

Karavan topluluğu olarak bilinen, dünyanın dört bir ucundan onlarca maceraperestin üyesi olduğu Van Clan insanların kendini özgür hissetmesi için neler yaptığını gözler önüne seriyor.

Capture

Minimal bir yaşam tarzını benimsemek çoğu kişi için günden güne öncelik haline geldi. Yoğun iş hayatı, stres, faturalar insanların kendilerini motive etme konusunda bir hayli zorluyor. Tam olarak bu nedenden dolayı Van Clan topluluğunu oluşturan insanlar eski otobüsleri, hurdaya çıkmış okul servislerini, çalışacağını bile düşünmeyeceğiniz ticari araçları; eğlenceli, yaşamı kolay, muhteşem dekore edilmiş karavanlara çeviriyor.

van-conversion-ideas-11-5c90b91fe4e92__700

İşte ilk bakışta neye benzediği anlaşılmayan ancak içine girdiğiniz hayran olacağınız karavan fotoğrafları...

1-5ca7412542a31__700

5-5ca748c47b0a2__700

6-5ca74f15a09de__700

somedrifters_5_4_2019_12_50_44_370-5ca726085334d__700

van-conversion-ideas-4-5c8f907cd51dc__700

van-conversion-ideas-9-5c90b8c52aec9__700

van-conversion-ideas-10-5c90b8fabdcd0__700

van-conversion-ideas-12-5c90b95980fad__700

van-conversion-ideas-24-5c91fed4848c4__700

van-conversion-ideas-37-5c92093067ef3__700

van-conversion-ideas-41-5c9209b2734b0__700


Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Prenses Diana'yı canlandıracak oyuncu seçildiPrenses Diana'yı canlandıracak oyuncu seçildi
Siz poz verirken arka planda neler oluyor?Siz poz verirken arka planda neler oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karavanla yaşam karavan modelleri karavan dekorasyonu dekorasyon hileleri karavan

En Çok Okunan Trend Haberler

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Crown dizisinde Prenses Diana’yı oynayacak isim Emma Corrin oldu

Prenses Diana'yı canlandıracak oyuncu seçildi

Siz poz verirken arka planda neler oluyor?

Siz poz verirken arka planda neler oluyor?

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı

Tanıdınız mı? Her gün kullanıyorsanız ama hiç böyle görmediniz!

Playboy modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verirse...

Playboy modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verirse...

Çöpe attığınız avokado çekirdeği bakın nelere iyi geliyor!

Çöpe attığınız o çekirdekler bakın ne işe yarıyor!

Sıra dışı bir organizasyon 'Denizkızı Düğünü'

Bu düğün alışılmışın çok dışında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.