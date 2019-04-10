İnanamayacaksınız! Karavan hayatı hiç bu kadar gösterişli görünmemişti!

Doğa ile iç içe yaşamak, oksijeni bol yerlerde derin bir nefes almak, keşfedilmemiş koylarda günlük yaşantının tüm yorgunluğunu üstünüzden atmak ister misiniz? Son zamanlarda trend haline gelen karavan tutkunu seyahat severler arasında en çok tercih edilen yöntem olmaya başladı.

Her ne kadar pahalı bir yöntem gibi görünse de aslında ufak bütçelerle eski taşıtları nasıl karavana çevirebileceğinizi göreceksiniz.

Karavan topluluğu olarak bilinen, dünyanın dört bir ucundan onlarca maceraperestin üyesi olduğu Van Clan insanların kendini özgür hissetmesi için neler yaptığını gözler önüne seriyor.

Minimal bir yaşam tarzını benimsemek çoğu kişi için günden güne öncelik haline geldi. Yoğun iş hayatı, stres, faturalar insanların kendilerini motive etme konusunda bir hayli zorluyor. Tam olarak bu nedenden dolayı Van Clan topluluğunu oluşturan insanlar eski otobüsleri, hurdaya çıkmış okul servislerini, çalışacağını bile düşünmeyeceğiniz ticari araçları; eğlenceli, yaşamı kolay, muhteşem dekore edilmiş karavanlara çeviriyor.

İşte ilk bakışta neye benzediği anlaşılmayan ancak içine girdiğiniz hayran olacağınız karavan fotoğrafları...



