SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. İnanılması zor teklif! Youssouf Ndayishimiye takımdan ayrılıyor mu? Gözler Emre Belözoğlu'na çevrildi...

İnanılması zor teklif! Youssouf Ndayishimiye takımdan ayrılıyor mu? Gözler Emre Belözoğlu'na çevrildi...

15.01.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte farklı bir performans ortaya koyan Youssouf Ndayishimiye'ye inanılmaz bir transfer teklifi geldi. Fransız kulübü Nice, Başakşehir'e Youssouf Ndayishimiye için 9 milyon Euro önerdi. Bu teklif karşısında beklemeye geçen Başakşehir yetkilileri topu Emre Belözoğlu'na attı.

İnanılması zor teklif! Youssouf Ndayishimiye takımdan ayrılıyor mu? Gözler Emre Belözoğlu'na çevrildi...
Youssouf Ndayishimiye

Youssouf Ndayishimiye

BRN Burundi
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Youssouf Ndayishimiye'ye gelen transfer teklifi Başakşehir yönetimini bir hayli mutlu etti. Performanslı ön plana çıkan yıldız oyuncu için Fransız kulübü Nice, 9 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

YÖNETİM TOPU EMRE BELÖZOĞLU'NA ATTI

66f6798a128e4559a8fa66e942de6a81

Gelen bu tekliften sonra beklemeye geçen Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu'ndan gelecek cevaba göre Nice kulübüne cevap verecek. 9 milyon Euro gibi bir bedeli kaçırmak istemeyen Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu 'satılmasın' derse oyuncuyu göndermeyecek.

YOUSSOUF NDAYİSHİMİYE TEKLİFE SICAK

youssouf-ndayishimiye-basaksehir-2022-1666786922-94952

Nice kulübünden gelen 9 milyon Euro'luk teklife sıcak bakan Youssouf Ndayishimiye, Başakşehir'in göndermesi halinde Fransa'ya gidecek. Takımın izin vermemesi halinde sorun çıkartmayacağını söyleyen Youssouf Ndayishimiye'nin duruşu yöneticiler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir yaptığı transferler Türkiye'de bir ilke imza attıBaşakşehir yaptığı transferler Türkiye'de bir ilke imza attı
FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı! FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı!
Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!
Anahtar Kelimeler:
Youssouf Ndayishimiye Emre Belözoğlu Bakan medipol başakşehir başakşehi kulübün

En Çok Okunan Haberler

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor...

Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor...

Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor!

Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor!

Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı!

Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.