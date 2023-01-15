İnanılması zor teklif! Youssouf Ndayishimiye takımdan ayrılıyor mu? Gözler Emre Belözoğlu'na çevrildi...

Youssouf Ndayishimiye'ye gelen transfer teklifi Başakşehir yönetimini bir hayli mutlu etti. Performanslı ön plana çıkan yıldız oyuncu için Fransız kulübü Nice, 9 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

YÖNETİM TOPU EMRE BELÖZOĞLU'NA ATTI

Gelen bu tekliften sonra beklemeye geçen Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu'ndan gelecek cevaba göre Nice kulübüne cevap verecek. 9 milyon Euro gibi bir bedeli kaçırmak istemeyen Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu 'satılmasın' derse oyuncuyu göndermeyecek.

YOUSSOUF NDAYİSHİMİYE TEKLİFE SICAK

Nice kulübünden gelen 9 milyon Euro'luk teklife sıcak bakan Youssouf Ndayishimiye, Başakşehir'in göndermesi halinde Fransa'ya gidecek. Takımın izin vermemesi halinde sorun çıkartmayacağını söyleyen Youssouf Ndayishimiye'nin duruşu yöneticiler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.



