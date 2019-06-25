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İnanılmaz! Araştırmacılar, foklara o marşı öğretti

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

Şarkı söylemek insanlara özgü değildir, pek çok canlı şarkı söyler. Biraz sonra göreceğiniz fok balıklarını farklı kılan şey ise bizim melodilerimize hakim olmaları.

Hayvanlar aleminde muhtemelen sesini en iyi kullanan canlı insandır. Çoğu hayvan belli sesleri çıkarsa da ton ve ses farklılıkları açısından insan çok daha ileridedir. Bu nedenle diğer hayvanlar genelde insan şarkılarına sözlü olarak eşlik edemez.

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İskoçya’daki araştırmacılar ise gri foklara insan seslerini taklit etmeyi, hatta bazı çok bilinen melodileri mırıldanabilmeyi öğretti. Bu çalışmaların konuşma bozukluğu teorisi için yol göstermesi bekleniyor.

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Araştırmalar, St. Andrews Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Üç genç fok, doğumlarından itibaren araştırmacılar tarafından gözlendi. Daha sonra bu foklar, insanların çıkardığı seslerin benzerlerini çıkarabilmek için eğitildi. Yapılan araştırmalar sınucunda, hayvanların formantları değiştirerek insan sesini taklit edebildiği ortaya çıktı. (Formant: Sesli harflerin fonetik özelliğini belirleyen frekanslar, Aaaa derken baştaki a ile sondaki a arasındaki farkı belirleyen, formant farkıdır) Foklar, farklı formantlar öğrenebiliyor, sesleri ve melodileri taklit edebiliyor.

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Araştırmanın başındaki isim olan Dr. Amanda Stansbury, fokların model sesleri ne kadar iyi kopyaladığını fark ettiklerinde şaşırdıklarını söylüyor. Kopyaların mükemmel olmadığını ancak bu durumun, karakteristik standart fok sesi diye bir şey olmamasından dolayı normal olduğunu belirten araştırmacı, çalışmalarının fokların ses esnekliğini de ortaya çıkardığını belirtiyor. Stansbury’ye göre daha önceki çalışmalar bu konuda sadece anekdot bilgi veriyordu.

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Araştırmada en çok çeken foklardan biri, Zola adlı canlı oldu. Zola, tam on 10 notaya kadar melodileri tekrar edebiliyor. Bu melodilere “Twinkle Twinkle Little Star” (Bizdeki Küçük Minik Yıldızcık, galiba) ve Star Wars tema müziği gibi popüler eserler de dahil. Normalde hayvanlar insan şarkılarını söyleyemez, mırıldanamaz. Bu çalışma, araştırmacılara yeni bir anlayış sunabileceği açısından dikkat çekiyor.

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Şarkı söylemek aslında oldukça ilginç bir olgu. İnsan olmayan primatlar, şarkı söylemekte çok kısıtlı bir yeteneğe sahipler (siz yine de sesi kötü arkadaşlarınıza “insan olmayan primat” demeyin). Müziği anlamak için ritim, melodi ve harmoninin ayrı ayrı anlaşılması da gerekiyor. St. Andrews Üniversitesi’nden Profesör Janik, diğer canlıların ses yeteneklerini incelemenin, konuşmanın genetik ve öğrenme ile nasıl şekillendiğini açıklamaya yardımcı olacağını belirtti.

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Araştırma, Current Biology dergisinde yayımlandı.

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