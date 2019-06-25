İnanılmaz! Araştırmacılar, foklara o marşı öğretti

Hayvanlar aleminde muhtemelen sesini en iyi kullanan canlı insandır. Çoğu hayvan belli sesleri çıkarsa da ton ve ses farklılıkları açısından insan çok daha ileridedir. Bu nedenle diğer hayvanlar genelde insan şarkılarına sözlü olarak eşlik edemez.

İskoçya’daki araştırmacılar ise gri foklara insan seslerini taklit etmeyi, hatta bazı çok bilinen melodileri mırıldanabilmeyi öğretti. Bu çalışmaların konuşma bozukluğu teorisi için yol göstermesi bekleniyor.

Araştırmalar, St. Andrews Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Üç genç fok, doğumlarından itibaren araştırmacılar tarafından gözlendi. Daha sonra bu foklar, insanların çıkardığı seslerin benzerlerini çıkarabilmek için eğitildi. Yapılan araştırmalar sınucunda, hayvanların formantları değiştirerek insan sesini taklit edebildiği ortaya çıktı. (Formant: Sesli harflerin fonetik özelliğini belirleyen frekanslar, Aaaa derken baştaki a ile sondaki a arasındaki farkı belirleyen, formant farkıdır) Foklar, farklı formantlar öğrenebiliyor, sesleri ve melodileri taklit edebiliyor.