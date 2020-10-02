İnanılmaz basit pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtalar artık daha zahmetsiz

Tam bir protein deposu olan yumurtayı sevmeyen yoktur. Haşlanmış yumurta sevenlerin ortak derdi olan kabuk soyma işlemi bazen tam bir kabusa dönüşebiliyor. Üzerine yapışan o minik parçaları almak çok sıkıcıdır. Yumurtaları daha kolay soymak için buzlu suda bekletmek de tam bir vakit kaybı. İşte uzun zamandır aradığınız o yöntem.

Facebook’ta yemek paylaşımları yapan bir kullanıcı haşlanmış yumurtalarla ilgili öyle bir yöntem paylaştı ki, paylaşımı çok kısa süre içinde viral hale geldi.

Paylaşım yaptığı fotoğrafta metal bir tavada bir dilim limonla altı yumurta görünüyor.

Not olarak şöyle yazıyordu: “Yumurtaları haşlarken suya bir limon dilimi koyun. Sonra, ne kadar taze olursa olsun kabuğu o yumurtadan ayrılacak."

Genellikle, yumurtalar taze olmadıklarında soyulması daha kolaydır, bu nedenle yumurtalarınızı yeni satın aldıysanız ve taze olduğuna eminseniz bu kullanışlı bir ipucudur.

LİMONLU SU NEDEN İŞE YARIYOR?

Kısmen sitrik asitten yapılan limon suyunun asitliği, kabuktaki kalsiyumu parçalayabilir.

Bu nedenle, limon suyunun üzerine biraz sirke eklemeyi de deneyebilirsiniz.

