YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İncesu Halk Eğitim Müdürlüğünde Maske Üretimi Devam Ediyor

İncesu Halk Eğitim Müdürlüğünde Maske Üretimi Devam Ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

İncesu Belediyesi ve İncesu Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Halk Eğitim Müdürlüğü’nde günde 250 maske üretimi yapılıyor.Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınını önlemek için maske kullanımı önemli yer tutuyor.

İncesu Halk Eğitim Müdürlüğünde Maske Üretimi Devam Ediyor

İncesu Belediyesi ve İncesu Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Halk Eğitim Müdürlüğü’nde günde 250 maske üretimi yapılıyor.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınını önlemek için maske kullanımı önemli yer tutuyor. Maske ihtiyacının karşılanması için İncesu Halk Eğitim Müdürlüğü’nde de çalışmalar devam ediyor. Halk Eğitim Müdürlüğü binasında usta öğretici ve kursiyerlerin gönüllü olarak çalıştığı maske üretim işinde günlük 250 adet maske yapıldığı, yapılan bu maskeleri de kamu kurum ve kuruluşlarına verildiği ifade edildi.

İncesu Halk Eğitim Müdürlüğünde Maske Üretimi Devam Ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:36
Sabah
06:02
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:37

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Yaşlı Çiftler Uzun Evliliğin Sırlarını Genç Çiftlerle Paylaştı

Yaşlı Çiftler Uzun Evliliğin Sırlarını Genç Çiftlerle Paylaştı

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.